Economia

Estados vão aumentar o ICMS dos combustíveis; reajuste vale a partir de 2026

Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) definiu a nova alíquota para a cobrança unificada nacional do tributo estadual

Estadão Conteúdo

Eduardo Rodrigues

Zero Hora

