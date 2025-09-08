Estados vão aumentar o ICMS dos combustíveis; reajuste vale a partir de 2026

Valores são referentes a comercialização do litro dos combustíveis nas refinarias. Marcelo Casagrande / Agencia RBS

Os governos estaduais decidiram aumentar em R$ 0,10 a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do litro de gasolina e etanol em 2026.

O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) firmou convênio para que a cobrança unificada nacional passe dos atuais de R$ 1,47 – que vigorava desde o começo do ano – para R$ 1,57 por litro dos combustíveis a partir de janeiro de 2026.

De acordo com publicação no Diário Oficial da União (DOU), os secretários estaduais de Fazenda também decidiram elevar em R$ 0,05 a alíquota do ICMS sobre o litro do diesel no próximo ano. Nesse caso, a cobrança passará dos atuais R$ 1,12 para R$ 1,17.

Já o tributo estadual sobre o Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) passará de R$ 1,39 para R$ 1,47 a partir de janeiro.

O aumento é referente ao imposto sobre o preço pelo qual os combustíveis são vendidos nas refinarias. Ainda não é possível medir como os novos valores devem impactar no bolso do consumidor final.