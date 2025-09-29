Energia solar vale a pena? Veja o que há de imposto, quanto custa instalar e manter painéis solares

Energia solar está presente em mais de 5 milhões de residências brasileiras. OFC Pictures / adobe.stock.com

A produção de energia solar no Brasil voltou à discussão nos últimos dias. Isso porque as fontes renováveis (onde se enquadra a fotovoltaica) atingem picos de produção, inclusive, motivando cortes de geração. O tema está em debate no governo federal.

Mas longe das grandes usinas integradas ao Operador Nacional do Sistema (ONS), os pequenos geradores via energia solar já são 5 milhões no país, segundo a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR).

Com tanta popularidade, o modelo desperta a curiosidade e o interesse de muitas pessoas, principalmente daquelas que buscam por economia e por energia limpa. Mas, você sabe os custos de se ter geração de energia solar em casa?

Zero Hora consultou a engenheira Adriana Peixoto, proprietária da Renowatt - Energia Solar, e Cleto Becker, sócio-proprietário da Instal Solar, ambos especializados em desenvolvimento de projetos de fontes renováveis, para entender quais são os custos de ter painéis de energia solar em uma residência desde a instalação até as taxas mensais.

Quanto custa ter energia solar em casa

Custos iniciais

O custo de instalação de painéis solares varia caso a caso, já que é estabelecido pelas próprias empresas responsáveis por construir o sistema de energia com base nas características individuais dos clientes. Diferentes fatores podem ter influências na quantia final, por exemplo:

Tecnologia e tipo dos equipamentos

Porte da residência

Capacidade do sistema fotovoltaico a ser instalado

Localização

A chamada microgeração distribuída com potência de até 75 quilowatts (KW) é o modelo mais comum em residências.

De modo geral, de acordo com os especialistas, uma instalação de oito a 10 painéis solares pode variar entre R$ 12 mil a 15 mil.

Esse é um sistema que atenderia uma família que consome entre 450 KW e 500 KW por mês, número típico para uma casa com vários eletrodomésticos, como ar-condicionado, chuveiro elétrico, etc.

É importante considerar também o processo de documentação e homologação, o registro na distribuidora local para conexão à rede.

Taxas e impostos

No Rio Grande do Sul, quem possui um sistema de energia solar residencial está sujeito a algumas taxas e impostos, especialmente após as mudanças trazidas pela Lei 14.300, de 2022, que criou o Marco Legal da Geração Distribuída.

Quem tem a tecnologia em casa pode gerar energia para consumo próprio e injetar o excedente na rede elétrica pública, que se ramifica pelas cidades.

Antes da lei, quem gerava energia solar podia usar a rede sem pagar por isso. Agora, a regra mudou para novos sistemas homologados a partir de janeiro de 2023, com uma transição que vai até 2029.

Após a instalação de um sistema solar conectado à rede, o consumidor continua recebendo uma fatura de energia da concessionária local, mesmo com a geração própria. Isso acontece porque alguns custos seguem sendo cobrados, como:

Custo de disponibilidade (ou taxa mínima): é um valor fixo cobrado mensalmente pela concessionária (como RGE, CEEE Equatorial, entre outras)

é um valor fixo cobrado mensalmente pela concessionária (como RGE, CEEE Equatorial, entre outras) Contribuição para iluminação pública: é uma taxa mensal obrigatória cobrada pelo município a todos os consumidores, independentemente da presença de energia solar

é uma taxa mensal obrigatória cobrada pelo município a todos os consumidores, independentemente da presença de energia solar Tributos como ICMS, PIS e COFINS: são impostos cobrados sobre a energia consumida da rede da concessionária e incidem sobre a Tarifa de Energia (TE) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD). No RS, consumidores que possuem energia solar se beneficiam da isenção de cobrança do ICMS na TE e sobre o excedente de energia que for injetado na rede e compensado

Há ainda um aspecto que pode se diferenciar:

O consumidor que possui energia solar instalada deve pagar uma taxa referente ao "Fio B", popularmente conhecido como "taxação do sol" ou "tarifa do sol". É uma parcela da TUSD, a qual remunera a concessionária local pelo uso da rede de distribuição (Entenda abaixo).

Como funciona a taxa sobre a energia solar

Mesmo gerando a própria energia, casas com painéis solares continuam conectadas à rede de distribuição local e, por isso, estão sujeitos a uma taxa de energia solar. Ela funciona como uma cobrança pelo uso do sistema elétrico para distribuir um eventual excedente gerado.

Isso porque, muitas vezes, quando um imóvel possui sua própria fonte energética, ele acaba produzindo mais energia do que efetivamente consome.

Dessa forma, o excesso é injetado na rede da distribuidora local, como se fosse "emprestado". Essa energia cedida é convertida em créditos a serem abatidos na conta de luz, o que gera economia.

A taxa é aplicada apenas aos créditos da eletricidade excedente produzida e injetada na distribuição regional, com o objetivo de custear despesas de infraestrutura e investimentos da concessionária, como transporte, manutenção e conexão.

A cobrança tornou-se obrigatória para todos os consumidores que implementaram sistemas a partir de 7 de janeiro de 2023, conforme estabelecido na Lei 14.300/2022. O aumento da taxa é progressivo e atualizado anualmente.

Veja a evolução percentual da cobrança do Fio B

2023: 15%

2024: 30%

2025, o percentual está em 45%

2026: 60%

2027: 75%

2028: 90%

2029+: a definir pela Aneel

Quem está isento?

Consumidores que homologaram seus sistemas fotovoltaicos até 6 de janeiro de 2023 estão totalmente isentos da chamada taxa do sol até 2045.

Como é feito o cálculo:

Identifique a tarifa de energia: consulte a concessionária local para saber qual o valor do "Fio B" (TUSD) por kWh. Por exemplo, se a tarifa for de R$ 1 por kWh e o Fio B representar 28% desse valor

consulte a concessionária local para saber qual o valor do "Fio B" (TUSD) por kWh. Por exemplo, se a tarifa for de R$ 1 por kWh e o Fio B representar 28% desse valor Aplique a taxação: multiplique o valor do Fio B pelo percentual de taxação do ano. Em 2025, essa taxa é de 45%: R$ 0,28 (Fio B) x 45% = R$ 0,126

multiplique o valor do Fio B pelo percentual de taxação do ano. Em 2025, essa taxa é de 45%: R$ 0,28 (Fio B) x 45% = R$ 0,126 Calcule o valor sobre o crédito excedido: se o consumidor injetou 500 kWh adicionais na rede elétrica, o valor a pagar pela taxa de energia solar será de R$ 63 (500 x R$ 0,126). O restante do crédito é compensado normalmente na conta de luz

Quanto custa a manutenção

Os especialistas ponderam que é essencial realizar a manutenção anual preventiva dos painéis fotovoltaicos para limpeza e suporte técnico. Esse é um quantitativa que também varia de empresa para empresa.

Em média, considerando um sistema de oito painéis, o valor pode ficar cerca de R$ 240 no ano.

Energia solar vale a pena?

De acordo com Adriana Peixoto e Cleto Becker, a produção de energia por meio de painéis solares instalados em casa pode gerar uma economia de até 85% na conta de luz mensal.

A taxação da energia solar não anula as vantagens, ela apenas altera a forma de compensação da energia injetada na rede.

Os profissionais estimam que, levando em consideração o custo inicial, o investimento começa a gerar retorno e economia em um período médio de quatro anos.