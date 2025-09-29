Economia

Sustentabilidade do setor
Notícia

Energia solar em risco? Discussão sobre alta produção levanta temor de taxação e limites ao uso de painéis residenciais

Crescimento robusto da produção no país acirra debates regulatórios e impõe novos desafios ao sistema elétrico

Leonardo Martins

Fidelização — Engajamento

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS