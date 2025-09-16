Desemprego fica em 5,6% no trimestre terminado em julho, menor nível da série histórica do IBGE

Empregados com carteira assinada chegaram a 39,1 milhões Luis Lima Jr / stock.adobe.com

A taxa de desemprego caiu para 5,6% no trimestre encerrado em julho e alcançou o menor patamar da série histórica, iniciada em 2012. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua Trimestral, divulgada nesta terça-feira (16) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Conforme o levantamento, o número de desempregados no Brasil é de 6,1 milhões de pessoas. Já a população ocupada — total de trabalhadores do país — chegou a 102,4 milhões.

Em igual período do ano anterior, a taxa de desemprego medida pela Pnad Contínua estava em 6,8%. No trimestre encerrado em junho, a taxa de desocupação estava em 5,8%.

Outros dados

A taxa de trabalhadores informais também recuou. No trimestre encerrado em julho, a taxa de informalidade chegou a 37,8% — ligeiramente menor do que a do trimestre móvel anterior (38%), e inferior, também, à do mesmo período do ano passado (38,7% ).

A renda média real do trabalhador foi de R$ 3.484 no trimestre encerrado em julho. O resultado representa alta de 3,8% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Já a massa de renda real habitual paga aos trabalhadores ocupados somou R$ 352,3 bilhões, de acordo com o IBGE, alta de 6,4% ante igual período do ano anterior.

Em números

Taxa de desocupação: 5,6%

População desocupada: 6,118 milhões de pessoas

População ocupada: 102,4 milhões

População fora da força de trabalho: 65,6 milhões

População desalentada: 2,7 milhões

Empregados com carteira assinada: 39,1 milhões

Empregados sem carteira assinada: 13,5 milhões

Trabalhadores por conta própria: 25,9 milhões

Trabalhadores informais: 38,8 milhões

Taxa de informalidade: 37,8%

A Pnad

A pesquisa do IBGE apura o comportamento no mercado de trabalho para pessoas com 14 anos ou mais e leva em conta todas as formas de ocupação, seja com ou sem carteira assinada, temporário e por conta própria, por exemplo. Só é considerada desocupada a pessoa que efetivamente procura uma vaga. São visitados 211 mil domicílios em todos os Estados e no Distrito Federal.