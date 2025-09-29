Decisão do TJ nega pedido para suspender aplicativo de caronas no RS

BlaBlaCar é um aplicativo de caronas, onde os usuários dividem as despesas do deslocamento. Divulgação / BlaBlacar

Por unanimidade, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) negou o pedido de suspensão das atividades do aplicativo de caronas BlaBlaCar no Estado. A decisão foi publicada na última quinta-feira (25) após análise de ação coletiva movida por empresas do setor de transporte coletivo, que alegavam concorrência desleal.

A decisão da 1ª Câmara Cível do TJRS destaca que o serviço oferecido pela plataforma não configura transporte remunerado de passageiros e reforça o entendimento de que o BlaBlaCar atua como intermediador entre pessoas físicas, sem se enquadrar nas exigências legais impostas às empresas de transporte público ou privado.

Com isso, os magistrado entenderam que não há provas que indiquem a prática de atividade comercial irregular e observaram a necessidade de proteger o direito à livre iniciativa.

Relatora do caso, a desembargadora Cristiane da Costa Nery observou que a suspensão das atividades do aplicativo resultaria em "mais danos do que benefícios" e afetaria a liberdade de escolhe entre os consumidores.

"A suspensão abrupta das atividades da BlaBlaCar no Estado implicaria não apenas prejuízos à empresa agravada, que seria privada de exercer sua atividade econômica, mas também um impacto significativo para os milhares de usuários que utilizam da plataforma como uma alternativa de mobilidade", destacou na decisão.

A decisão ainda pode ser contestada em instâncias superiores. Os autores alegam que o BlaBlaCar realiza transporte clandestino de passageiros e cobram fiscalização do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer).

O que diz a Blablacar

Procurada pela reportagem de Zero Hora, a empresa classificou a decisão do TJRS como "uma vitória para a economia do compartilhamento".

Veja abaixo a nota assinada pela presidente da BlaBlaCar no Brasil, Tatiana Mattos: