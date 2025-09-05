Com rodeio em shopping e concurso de vitrines, "Black Friday" Farroupilha começa dia 6 de setembro

Administradora de condomínios vira piquete em Porto Alegre. Aliança / Divulgação

Criada para integrar a cultura gaúcha ao comércio em setembro, a promoção Ganha-Ganha Farroupilha será aberta, oficialmente, no sábado (6), às 10h, no galpão da Escola do Chimarrão, na Expointer, em Esteio. Entre os dias 6 e 21 de setembro, a ação terá diversas atividades no setor de varejo e serviços de todo o Rio Grande do Sul.

Além de descontos exclusivos, decoração temática e do sorteio de R$ 450 mil em prêmios pelo aplicativo da Nota Fiscal Gaúcha, os estabelecimentos vão receber atrações culturais como música, danças, trovas e até demonstrações de doma de cavalos dentro de shoppings centers, centros comerciais e lojas.

A coordenação da iniciativa é da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico (Sedec), com a participação do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) e entidades como CDL Porto Alegre, Sindilojas e Associação Gaúcha do Varejo.

— Mais do que uma ação de incentivo, ela representa a força do nosso povo, que preserva suas raízes e, ao mesmo tempo, gera desenvolvimento e oportunidades. É a celebração do Rio Grande que produz, acolhe, encanta e mantém viva a chama da nossa identidade cultural — diz o secretário da Sedec, Ernani Polo.

Programa foi lançado no final de agosto. Raí Quadros / Agência RBS

Entre as atrações culturais previstas no Estado, estão a cavalgada de condução da Chama Crioula, em Passo Fundo; artistas da música regional posando de "manequins", em Canoas; demonstração de doma racional de cavalo, em Porto Alegre; e até rodeio de vaca parada, em Santa Maria (veja mais ações abaixo).

A imersão na promoção já começa no Aeroporto Internacional Salgado Filho, onde artistas gaúchos irão receber os visitantes, em atividade promovida pela Secretaria de Turismo.

Comerciais vão rodar nas emissoras de televisão, trazendo como protagonistas dançarinos do CTG Rancho da Saudade, de Cachoeirinha, com música-tema interpretada por César Oliveira, Rogério Melo, Luiza Barbosa e Cristiano Quevedo.

Concurso de vitrines

As atividades preveem, ainda, um concurso de vitrines organizado pela Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs). Lojistas que decorarem suas vitrines com temática farroupilha devem enviar uma foto para a prefeitura de sua cidade até o dia 15 de setembro. As três primeiras colocadas vão ganhar R$ 3 mil, R$ 2 mil e R$ 1 mil.

Para participar da ação de vendas, comerciantes devem realizar um cadastro no site oficial, onde podem ser tiradas dúvidas e acessar material gráfico para impressão e mídias digitais.

Empresa transforma sede em piquete

Entre as participantes da ação, está uma administradora de condomínios localizada no bairro Rio Branco, em Porto Alegre. O andar térreo do prédio, onde funciona a empresa, foi coberto de madeira rústica, lembrando um dos piquetes do Acampamento Farroupilha.

No local, os clientes saboreiam comida típica, com café da manhã, almoço e janta, e apreciam apresentações de música regional, entre os dias 8 e 20 de setembro. A empresa também vai realizar promoções e descontos.

— O Ganha-Ganha Farroupilha, para nós, é uma campanha que une tradição, cultura e negócios, em um espaço especialmente ambientado para receber cliente e a comunidade como um todo — destaca Roger Silva, diretor da empresa.

Empresa localizada no bairro Rio Branco, em Porto Alegre, aderiu ao projeto. Aliança / Divulgação

Confira as atrações já confirmadas:

Alegrete

17 de setembro, às 14h

Programação cultural e demonstração de esquila a martelo (tosa de ovelha), conduzida por Cléo Trindade, coordenador dos Festejos Farroupilhas locais.

Cachoeira do Sul

7 de setembro, domingo, às 15h

Desfile de moda tradicionalista, apresentações de danças tradicionais e mateada em frente à Catedral.

Canoas

15 de setembro, segunda-feira, às 11h30min

Brincadeira em shopping, com artistas gaúchos assumindo o lugar dos manequins em vitrines e depois, passeio, cantando pelos corredores do shopping. Participações: Guri de Uruguaiana, Cristina Sorrentino, Analise Severo, Jean Kirchoff, Luiza Barbosa, Thomas Machado, Elmer Fagundes e o chuleador Léo Alves

Encantado

12 de setembro, sexta-feira, às 11h30min

Integrantes do CTG Giuseppe Garibaldi e GAN Anita Garibaldi realizam flashmob no centro da cidade, com fandango e show de chula de Davi Chuleador. Depois, passeio pelo comércio.

Esteio

6 de setembro, sábado (abertura)

Apresentações de trova, distribuição gratuita de erva-mate e show com Tetê Carvalho e Rangel Lacerda na Escola do Chimarrão, na Expointer.

18 de setembro, quinta-feira, às 14h

Passeio cultural com artistas do CTG Independência Gaúcha pela Av. Getúlio Vargas.

Gramado

13 e 14 de setembro (fim de semana)

Festival de danças tradicionais gaúchas na Rua Borges de Medeiros. Apresentações em frente às lojas, às 10h e às 17h, organizadas pelo Mundo do CTG.

Lagoa Vermelha

9 de setembro, às 14h

Haverá cavalgada pelas ruas centrais da cidade com torneio de vaca parada, apresentações de danças tradicionais e de chula, com os campeões nacionais na modalidade.

Passo Fundo

8 de setembro, segunda-feira, às 10h

Duas cavalgadas levam a Chama Crioula até os shoppings centers da cidade.

Pelotas

16 de setembro, terça-feira

Grupo Tchê Guri canta e toca no Calçadão, tradicional rua de comércio da cidade.

Porto Alegre

9 de setembro, terça-feira, às 11h30min

João Luiz Corrêa atuando como garçom em um restaurante do bairro Rio Branco, cantando e tocando gaita.

10 de setembro, quarta-feira, às 11h

Em shopping do bairro Floresta, demonstração de doma racional com Valdecir de Figueiredo Nascimento e pocket-show de Os Serranos.

Santa Maria

13 de setembro, às 17h30min

Chegada da Chama Crioula e rodeio de vaca parada no Shopping Praça Nova.

Uruguaiana

17 de setembro, quarta-feira, às 18h

Apresentação do grupo Los Crioulos na Rua Duque de Caxias (área central do comércio).

19 de setembro, sexta-feira, às 15h