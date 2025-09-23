Com foco em ESG, gestão, negócios e inteligência artificial, TranspoSul 2025 começa nesta terça-feira

Evento é realizado no Centro de Eventos da Fiergs. André Ávila / Agencia RBS

Porto Alegre, recebe, a partir desta terça-feira (23), a 24ª edição da TranspoSul, maior feira e congresso de transporte e logística da região sul do país. Durante quatro dias, as principais marcas do ramo, empresários, especialistas, clientes e visitantes trocarão ideias e soluções para transporte rodoviário de cargas. O evento ocorrerá no Centro de Eventos da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), na zona norte da Capital, até sexta-feira (26).

A edição 2025 da TranspoSul será baseada em quatro grandes eixos:

ESG

gestão

negócios

inteligência artificial (IA)

Especialistas vão debater o impacto desses temas sobre a competitividade do setor. O evento é realizado pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística no Rio Grande do Sul (Setcergs).

"O evento é um ambiente de convergência, onde tecnologia, inovação e conhecimento se encontram para fortalecer o transporte e a logística no Brasil. Nesta edição, queremos mostrar como o ESG e a inteligência artificial, somados à boa gestão, geram negócios mais sustentáveis e competitivos", destacou o presidente do Setcergs, Delmar Albarello, em comunicado.

Além de ser um ambiente de troca de experiências e oportunidades de negócios, a feira também é palco de lançamentos e novidades para o setor de transporte e logística.

Os organizadores destacam o congresso da 24ª TranspoSul como um dos pontos altos da feira, com especialistas, líderes empresariais, autoridades e executivos de grandes companhias debatendo os quatro eixos centrais desta edição.

Na abertura do evento, nesta terça-feira, a programação começa com a solenidade oficial e painéis que discutem temas como inclusão social, uso de IA no transporte, liderança ambidestra, influência digital e ESG na indústria automotiva.

O primeiro dia será encerrado com o Prêmio Despoluir, iniciativa das Federações das Empresas de Transportes Rodoviários do Estado do Rio Grande do Sul (Fetergs) e das Empresas de Logística e Transporte de Cargas no Estado do Rio Grande do Sul (Fetransul), em convênio com a Confederação Nacional dos Transportes (CNT).

