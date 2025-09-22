Com efeitos distintos em indústria, varejo e agro, desempenho das empresas gaúchas na bolsa recua no primeiro semestre

Lucro líquido chegou aos R$ 5,559 bilhões. AlfRibeiro / stock.adobe.com

Com os ambientes interno e externo ainda conturbados, o desempenho geral das empresas de capital aberto do Rio Grande do Sul apresentou perda de ritmo. O lucro líquido de 23 das principais companhias gaúchas listadas na B3 recuou 4,9% no primeiro semestre deste ano ante o mesmo período do ano passado. Apesar de o quadro geral mostrar retração, os movimentos entre setores são distintos.

De um lado, a indústria parece patinar mais. Do outro, alguns segmentos do comércio varejista e da construção apresentam dinâmica melhor. Pesos diferentes dos efeitos de juro alto, inflação, perdas no campo e tensões internacionais sobre os ramos do setor produtivo ajudam a explicar esse cenário diverso, segundo especialistas. Para os próximos meses, o efeito cheio do tarifaço coloca um asterisco sobre a saúde desses negócios.

Dados das demonstrações financeiras das principais empresas gaúchas com capital aberto apontam que o lucro líquido total desses negócios chegou aos R$ 5,559 bilhões no primeiro semestre de 2025. O valor é 4,9% menor do que o total registrado no mesmo período do ano passado, R$ 5,847 bilhões. O resultado leva em conta os dados consolidados das companhias, aqueles que mostram não apenas o desempenho da controladora, mas também das empresas subsidiárias.

Indústria pressionada

A Gerdau tem a maior participação nominal dentro do dado. Por exemplo, tirando a empresa da lista, o total do lucro líquido das outras 22 empresas apresentaria uma alta de 34,5%.

Levando em conta o tamanho do lucro, a situação é mais complicada na indústria pesada e em negócios com forte ligação com a agropecuária. Por exemplo, a Gerdau apresentou lucro líquido de R$ 1,622 bilhão no período, mas o montante representa uma queda de 44,43% ante o mesmo período do ano passado. Já a Randon mostrou um tombo de 84,44%.

O sócio da Fundamenta Investimentos, Valter Bianchi Filho, afirma que o juro em patamar elevado, chegando aos 15% no início do ano, coloca ainda mais pressão sobre a indústria. No caso dessas duas empresas, o especialista cita fatores distintos que explicam a retração.

No caso da Gerdau, uma dinâmica internacional cada vez mais difícil, com entraves nos EUA, importação de aço e desaceleração da economia na China. No âmbito da Randon, Bianchi Filho menciona o peso dos problemas de produção enfrentados pelo agronegócio na primeira metade do ano. Como a empresa tem forte ligação com esse ramo, também acaba sendo afetada:

— É uma empresa que, tipicamente, tem uma relação de vendas ligadas ao agronegócio. O agro é um grande consumidor de frete rodoviário. Então, à medida que se tem o agronegócio passando por esse momento de menores margens, a gente acaba vendo os produtores investindo menos, comprando menos. Isso acaba impactando também a Randon, que é muito forte no segmento de carretas pesadas.

Cenário distinto no varejo e na agropecuária

O ramo do varejo apresenta um cenário heterogêneo, com negócios ligados a bens duráveis sofrendo mais, enquanto negócios baseados em itens mais recorrentes parecem se sair melhor.

A Lojas Renner apresentou um dos maiores avanços, levando em conta o porte do lucro líquido. A empresa atingiu R$ 625,5 milhões no primeiro semestre — alta de 37,71% na comparação com o mesmo período do ano passado. Em termos percentuais, a Grazziotin, também do ramo de vestuário, anotou alta de 42,12%.

O sócio da Fundamenta Investimentos afirma que o fato de essas empresas não operarem com endividamento elevado ajuda a passar por momentos de juro alto.

O economista-chefe da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Porto Alegre, Oscar Frank, também cita outros fatores, como renda ainda resiliente, nesse contexto menor pressão sobre esse tipo de negócio:

— A gente vê ainda uma resiliência muito grande da renda. Passa muito por essa questão de mercado de trabalho aquecido, desemprego nas mínimas históricas aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul. Esses incentivos à demanda por parte do governo federal, que aconteceram no primeiro semestre.

Na outra ponta, a Quero-Quero registrou prejuízo líquido de R$ 77,1 milhões. Frank afirma que, por se tratar de uma companhia focada em itens mais duráveis, com menor velocidade de troca por parte das famílias, a empresa sofre mais em questões de demanda.

No agro, os resultados também andam para caminhos diferentes. Por exemplo, a Kepler Weber, empresa do ramo de armazenagem agrícola, teve recuo de 55,20% no lucro. Já SLC Agrícola e Três Tentos — duas empresas com atuação forte no ramo de commodities agrícolas — apresentaram alta.

O economista-chefe da CDL Porto Alegre e o sócio da Fundamenta Investimentos apontam que o segundo semestre deverá ser desafiador diante de problemas internos e externos, como o possível efeito do tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil.

Outros destaques

O Banrisul anotou R$ 619,2 milhões de lucro líquido, alta de 42,4% no primeiro semestre. Esse é o segundo maior montante para o período na série histórica do banco. O banco atribui o bom resultado ao aumento na margem financeira, expansão da carteira de crédito e crescimento nas receitas com prestação de serviços.

A Minupar, controladora da Minuano Alimentos, apresentou lucro líquido robusto de R$ 503,8 milhões no primeiro semestre, após amargar prejuízo de R$ 2,915 milhões no mesmo período do ano passado. Em comunicado recente, a empresa cita a renegociação da dívidas tributárias entre os fatores que explicam o avanço na saúde do negócio.

Empresas ligadas à construção civil, como Melnick e Habitasul, também apresentaram alta no lucro.