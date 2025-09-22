Economia

Termômetro
Notícia

Com efeitos distintos em indústria, varejo e agro, desempenho das empresas gaúchas na bolsa recua no primeiro semestre

Lucro líquido de 23 das principais companhias do RS listadas na B3 caiu 4,9%, mas mostra cenários diferentes entre os setores

Anderson Aires

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS