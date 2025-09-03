Cenoura fica 38% mais cara e puxa alta da cesta básica em Pelotas

Na cesta básica estão os 51 itens considerados essenciais para o dia a dia da população. Ronald Mendes / Agencia RBS

A cenoura ficou mais cara e aumentou em 0,25% o preço da cesta básica em Pelotas no mês de agosto. Segundo pesquisa divulgada pelo Procon, o valor dos 51 itens considerados essenciais para o dia a dia da população passou de R$ 1.345,55 em julho para R$ 1.348,91 em agosto.

Ainda, conforme a pesquisa do órgão, o legume registrou um aumento de 38,92%. Outros produtos também registraram alta considerável. Entre eles, estão: o achocolatado em pó (+20,40%), os ovos de granja (+17,08%), a erva para chimarrão (+16,60%) e o amaciante (+16,29%).

Apesar do aumento geral, alguns produtos registraram queda de preço, com destaque para o alface (-39,30%), o tomate (-28,93%), a batata inglesa (-25,39%), a cebola (-17,02%) e o mamão (-16,65%).

Segundo aumento consecutivo

Em julho deste ano, o custo da cesta básica também apresentou aumento. Em relação a junho, o valor dos 51 itens somados passou de R$ 1.327,07 para R$ 1.345,55, uma variação de 1,39%.