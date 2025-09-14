Economia

Preso na sexta-feira

"Careca do INSS" vai prestar depoimento na CPMI nesta segunda-feira

Antônio Carlos Camilo Antunes é apontado como um dos principais operadores das fraudes do Instituto Nacional do Seguro Social

Estadão Conteúdo

Bruna Camargo

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS