Câmara aprova projeto para retirar do arcabouço gastos com saúde e educação

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou na noite de quarta-feira (24), por 296 votos a 145, o texto-base do projeto que retira da meta fiscal e do limite de gastos cerca de R$ 1,5 bilhão em recursos do Fundo Social (FS), destinados anualmente a programas de educação e saúde. O projeto também exclui do teto as despesas feitas com empréstimos internacionais e suas respectivas contrapartidas.

Técnicos de orçamento do Congresso consultados pela reportagem estimam que esses gastos totalizaram cerca de R$ 2,5 bilhões em 2024. Já as contrapartidas no ano somam R$ 37,9 milhões.

Foram rejeitados destaques da oposição que pretendiam deixar de fora do limite de despesas primárias aquelas destinadas a projetos estratégicos de defesa, além de manter na meta fiscal os gastos com saúde e educação custeadas com recursos do Fundo Social e, nas despesas primárias, aqueles financiados com recursos de empréstimos internacionais.

O relatório da proposta foi lido na semana passada pelo deputado José Priante (MDB-PA), que argumentou que, sem a mudança, pode ser necessário o corte de outras despesas discricionárias, inclusive dentro da saúde e da educação. A proposta é de autoria do relator do orçamento de 2026 e líder do MDB na Câmara, deputado Isnaldo Bulhões (AL).

Mais cedo, o Senado aprovou o projeto que viabiliza a medida provisória (MP) do pacote para socorrer as empresas afetadas pelo tarifaço dos Estados Unidos, com uma emenda para incorporar parte do texto de Bulhões.

No parecer ao plenário, Priante classificou a proposta como meritória em razão da necessidade de "assegurar" que os recursos da vinculação temporária de 5% do Fundo Social sejam, "de fato, destinados" para saúde e de educação.

— Se esse valor não for contingenciado e sem o disposto neste PLP, esse R$ 1,5 bilhão adicional implicará a compressão de montante equivalente de gastos discricionários. Desse modo, sem a aprovação dessas mudanças no novo arcabouço fiscal, a vinculação dos recursos do Fundo Social poderia ser compensada pela redução de outras despesas discricionárias, inclusive dentro da saúde e da educação —sustentou.

Na sessão plenária de quarta-feira, Bulhões argumentou que o seu projeto é simples, argumentando que tem sentido aumentar o investimento de 5% do Fundo Social em saúde e educação se ele está fora do arcabouço.

O líder ainda argumentou que o projeto "resgata texto original" do arcabouço, mencionando um "espírito mais fiscalista que o necessário" do relator Cláudio Cajado (PP-BA) de incluir, no teto de gastos, "recursos oriundos de captação de operações de créditos que venham do Exterior". Segundo Bulhões, o arcabouço impede que tal recurso seja transformado em estradas, portos, viadutos.

Mais cedo, Cajado sustentou, da tribuna do plenário da Câmara, que o projeto "fragiliza as contas públicas".