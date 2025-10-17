Cafeteria argentina, grife carioca, burritos e mais: shopping da Região Metropolitana ganha 17 marcas e nova área infantil

Shopping está com 95% de taxa de ocupação em seus 49 mil metros quadrados de área bruta locável. Guilherme Gonçalves / Agência RBS

Inaugurado há oito anos, o ParkShopping Canoas se consolidou como centro de lazer, consumo e gastronomia para moradores da Região Metropolitana. Com a chegada do empreendimento em Canoas, habitantes da cidade e também dos municípios vizinhos não precisam mais se deslocar até Porto Alegre para comprar de grandes grifes ou desfrutar de serviços diferenciados, como uma pista de patinação de gelo ou um cinema com salas de alta tecnologia.

Neste ano, o ParkShopping passa por uma renovação do seu conjunto de lojas, fortalecendo a presença de marcas que mais se encaixam com o perfil de seus clientes. Somente neste semestre, foram 12 novas operações — reforçando, principalmente, a parte de gastronomia. Até o final de 2025 mais cinco lojas serão inauguradas.

— É uma dinâmica natural. Abrir com um mix de lojas e depois, de acordo com o entendimento exato do perfil do público, vamos moldando e buscando esse movimento. Estamos vivendo um momento de qualificação, mexendo em alguns segmentos que são mais estratégicos, como o de moda — diz o gerente de marketing do ParkShopping Canoas, Pedro Barbosa.

As próximas operações

Entre as chegadas estão a Criss Ughi, de roupas para mulheres, e a Doidas & Santas, de moda íntima — ambas inauguradas recentemente.

Ainda para o público feminino, o empreendimento recebeu, neste semestre, lojas das marcas Manôa e Giogi, de semijoias.

Ainda do segmento de moda feminina, o empreendimento terá lojas das marcas Morena Rosa e Amora. O gerente de marketing do ParkShopping diz que negocia com mais marcas voltadas para este público, que devem ser reveladas e inauguradas somente em 2026.

Além disso, o shopping assinou contrato com a marca Farm Rio, do Rio de Janeiro, mas que tem atuação fora do Brasil. A nova operação erá 134 metros quadrados.

Reforço na gastronomia

O empreendimento criou um espaço dedicado somente a restaurantes — além da praça de alimentação já existente. O Park Gourmet, como é chamada esta área, concentra marcas como Quiero Café (cafeteria), Poa Parrilla (carnes), Fold (pizza), Severo (hambúrguer), Sushiaki (culinária japonesa) e Balanceado (salada). As últimas aberturas foram das lojas Crepefy, de crepes, e a TDonuts, de donuts.

Já na praça de alimentação, a novidade é o Oak's, um restaurante de burritos que começou em Porto Alegre.

A nova loja do Oak's foi instalada em um espaço que era de uma pastelaria. Com isso, a praça de alimentação do ParkShopping volta a estar 100% ocupada.

Em outro ponto do shopping inaugurou a cafeteria argentina Havanna, especializada em alfajores e doce de leite. A marca criou recentemente um braço para venda de gelatos, a Heladeria Havanna, que também terá operação no ParkShopping até o final do ano. Ela vai competir com a Borelli, do mesmo segmento, que foi aberta neste semestre.

Espaço para crianças e pets

No lugar de ociosas vagas de estacionamento, o ParkShopping Canoas inaugurou uma nova área para crianças. Com 2 mil metros quadrados, o Parque do Park conta com brinquedos, quadra esportiva e também área para pets.

O investimento foi de R$ 3 milhões. Até agora, não é cobrado ingresso para acessar o local, mas isso será reavaliado nos próximos meses.

Barbosa diz que o parque infantil ajudou a atrair um novo fluxo para o shopping, que está agora com 95% de taxa de ocupação em seus 49 mil metros quadrados de área bruta locável. Uma pesquisa feita pela Multiplan indica que Novo Hamburgo e São Leopoldo são cidades com maior potencial de clientes para um futuro próximo.

— Estamos olhando muito para atrair pessoas desta região. Vamos investir em campanhas para trazer clientes de lá. A maior parte do nosso público é de Canoas, mas pegamos muita gente da Região Metropolitana, Vale do Sinos e até moradores da zona norte de Porto Alegre — diz Barbosa.

Serviços

Por fim, uma agência da companhia aérea Azul foi inaugurada recentemente.

Outra novidade é abertura da barbearia Hangar, que ficará no subsolo.

As novas lojas do ParkShopping Canoas:

Manôa (acessórios e bijuterias) Doidas & Santas (moda íntima) Oak's (burritos) Criss Ughi (moda feminina) Giogi (semijoias) Borelli (gelato) Crepefy (crepe) TDonuts (donuts) Momentus (tabacaria e presentes) Havanna (cafeteria) Laser & Co (depilação) Azul Viagens (passagens aéreas)

As lojas que estão em obra: