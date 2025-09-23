Banco Mundial anuncia US$ 4 bilhões à Argentina e destaca "forte confiança" em Milei

País enfrenta semanas de intensa volatilidade no câmbio. Pablo Echazarreta / stock.adobe.com

O Banco Mundial anunciou nesta terça-feira (23) que mobilizará US$ 4 bilhões em apoio à Argentina nos próximos meses, em um novo respaldo internacional à agenda de reformas macroeconômicas de Javier Milei. O país enfrenta intensa crise cambial.

O pacote chega na sequência de semanas com intensa volatilidade nos mercados argentinos, após a derrota do partido de Milei nas eleições legislativas da província de Buenos Aires. O resultado impulsionou o dólar para além do teto do regime de banda cambial móvel atualmente em vigor, mas o movimento se reverteu na segunda-feira (22), após o Tesouro norte-americano sinalizar apoio a um plano de estabilização da Argentina.

Segundo o Banco Mundial, o novo financiamento é um avanço de um pacote de US$ 12 bilhões anunciados em abril. Em comunicado, a instituição destaca "forte confiança" nos esforços do governo Milei para modernizar a economia, atrair investimentos externos e gerar empregos. Os recursos serão compostos por uma combinação de dinheiro público e privado.