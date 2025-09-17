Banco Central mantém taxa Selic em 15% ao ano

Decisão foi tomada pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central. Marcelo Casal Jr. / Agência Brasil / Divulgação

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC), manteve a taxa Selic em 15% ao ano na reunião desta quarta-feira (17). A decisão ocorreu por unanimidade, ou seja, os nove membros do Copom votaram pela manutenção da taxa.

"​O Copom decidiu manter a taxa básica de juros em 15,00% a.a., e entende que essa decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante. Sem prejuízo de seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços, essa decisão também implica suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego", diz comunicado do Copom.

De acordo com o Comitê, o cenário atual tem sido marcado "por elevada incerteza", por isso, exige cautela na condução da política monetária. Ainda conforme o comunicado, o Copom disse que "seguirá vigilante, avaliando se a manutenção do nível corrente da taxa de juros por período bastante prolongado é suficiente para assegurar a convergência da inflação à meta".

Na reunião anterior, ocorrida nos dias 29 e 30 de julho, o Copom decidiu interromper o ciclo de alta da taxa de juros, deixando a taxa em 15%, sob a justificativa de que o ambiente externo está mais adverso, por conta das políticas comerciais e fiscais adotadas pelos Estados Unidos.

O que é taxa Selic?

A Selic é utilizada para balizar o mercado de crédito geral. Ela serve de parâmetro para todas as outras taxas de juros das mais diversas operações, sejam elas de aplicações e investimentos ou de financiamento imobiliário, por exemplo.

Junto à inflação oficial medida pelo IPCA, a taxa Selic serve para aquecer e garantir a estabilidade da atividade econômica brasileira. Em patamares baixos, possibilita maior tomada de crédito e financiamentos.