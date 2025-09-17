Banco Central deve manter Selic em 15%, e Fed tem previsão de baixar juros em meio à pressão de Trump, apontam especialistas

Decisão do Copom será anunciada após as 18h. Stillpressphoto / Divulgação

Nesta Superquarta, marcada por decisões de política monetária nos Estados Unidos e no Brasil, o Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) deve manter a taxa Selic em 15% ao ano. Já o Fed, banco central americano, deve anunciar a retomada dos cortes nos juros, com uma redução de 0,25%.

Maioria das instituições consultadas sobre o assunto preveem que a taxa fique estável até, pelo menos, o fim deste ano. Ou seja, a redução dos juros só deve começar, para a maior parte do mercado, em 2026.

Segundo analistas, embora a economia comece a mostrar os primeiros sinais de que o juro em patamares mais altos está surtindo efeito, com a desaceleração de indicadores como produção e vendas, ainda é cedo para o colegiado mudar de direção ou mesmo abrir espaço para que o mercado passe a apostar em cortes ainda neste ano.

— Vai se consolidando, gradativamente, um ambiente que sugere que 15% é muito alto, mas, ao mesmo tempo, não é um ambiente que sugere muito espaço para cortes de juros. Ainda estamos muito distantes do objetivo — afirma o economista-chefe da XP Investimentos, Caio Megale.

A 4Intelligence projeta manutenção da Selic em 15% até março do ano que vem, quando prevê início de um ciclo de cortes que deve levar a taxa a 12,5%.

Para o economista Marco Caruso, head de política monetária do Santander, deve prevalecer nessa reunião a máxima de "não mexer em time que está ganhando". Ele prevê que o comitê manterá a mensagem de "continuar a interrupção do ciclo de alta para observar os efeitos do ciclo empreendido". Ele projeta cortes da Selic a partir de janeiro de 2026, levando a taxa até 13%, mas não descarta uma postergação do início para março.

A avaliação dos analistas é de que o Copom faça um ajuste sutil, para baixo, em sua projeção para a inflação no primeiro trimestre de 2027 (horizonte relevante da política monetária). Mesmo assim, dizem os economistas, o colegiado deve manter comunicação similar à de seu último encontro.

Desde a última reunião do Copom, no dia 30 de julho, as medianas do relatório Focus para o IPCA de 2025 e 2026 diminuíram de 5,09% e 4,43% para 4,83% e 4,30%, respectivamente, mas continuaram sensivelmente acima do centro da meta de 3%.

A cotação do dólar usada no cenário de referência do comitê deve cair de R$ 5,55 para R$ 5,40 — o que pode permitir que o colegiado reduza sua projeção para a inflação no primeiro trimestre de 2027, de 3,4% para algo próximo de 3,3%, segundo cálculos da XP e do Santander Brasil.

Mercado dos EUA

Ainda nesta quarta-feira, o banco central americano também decide a sua nova taxa de juros. O Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) deve cortar os juros pela primeira vez desde dezembro do ano passado.

Mesmo com a inflação ainda fora da meta e que pode piorar em razão do tarifaço do presidente Donald Trump, a autoridade monetária terá o desafio de calibrar a política monetária sem causar danos à economia dos Estados Unidos (EUA), que tem dado sinais de desaceleração, com a criação cada vez menor de empregos. A reunião marca a estreia do indicado de Trump no Fed, o economista Stephen Miran.

Em Wall Street, a aposta quase geral dos analistas consultados é de que o Fed começará o afrouxamento monetário com um corte de 0,25 ponto porcentual, segundo a plataforma CME Group. Se o movimento se confirmar, os juros americanos passarão para o intervalo de 4% a 4,25% ao ano, após cinco reuniões consecutivas nas quais as taxas permaneceram inalteradas.

O que é taxa Selic ?

A Selic é utilizada para balizar o mercado de crédito geral. Ela serve de parâmetro para todas as outras taxas de juros das mais diversas operações, sejam elas de aplicações e investimentos ou de financiamento imobiliário, por exemplo.