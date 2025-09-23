Arrecadação de agosto cai 1,5% e totaliza R$ 208,7 bilhões, aponta Receita Federal

Arrecadação federal somou R$ 1.889 trilhão entre janeiro e agosto de 2025. André Ávila / Agencia RBS

A arrecadação de impostos e contribuições federais somou R$ 208.791 bilhões em agosto ficando dentro das estimativas do mercado financeiro, que iam de R$ 207.20 bilhões a R$ 219.30 bilhões. A informação foi divulgada pela Receita Federal nesta terça-feira (23).

O resultado equivale a queda de 1,5% na comparação com agosto de 2024, descontada a inflação do período. Frente a julho deste ano, a arrecadação caiu 17,78% em termos reais. No entanto, comparações entre meses distintos podem ser distorcidas por fatores sazonais.

No relatório, a Receita destaca a queda real de 8,27% na arrecadação de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), que juntos somaram R$ 28.933 bilhões. PIS/Pasep e Cofins caíram 3,70%, devido à redução na atividade do varejo.

"Salienta-se o desempenho negativo de algumas atividades econômicas, especialmente o setor de combustíveis e comércio atacadista", diz o texto.

Em contrapartida, o aumento real de 35,57% na arrecadação com o IOF, para R$ 8.449 bilhões, ajudou a mitigar os efeitos negativos sobre a arrecadação, segundo o Fisco.

Em 2025

A arrecadação federal somou R$ 1.889 trilhão entre janeiro e agosto de 2025, uma alta real de 3,73% frente ao mesmo período de 2024.

Nesse comparativo, a receita previdenciária teve crescimento real de 3,37%, para R$ 436.301 bilhões, puxada pela massa salarial (5,96%) e pelo montante de compensações tributárias com débitos de receita previdenciária (13,64%).

A arrecadação com PIS/Pasep e Cofins atingiu R$ 378.917 bilhões, uma alta real de 3,55%, puxada pelo aumento do volume de serviços no acumulado do ano. "Ressalta-se ainda o desempenho positivo das entidades financeiras e das atividades de exploração de jogos de azar e apostas (decorrente de alteração na legislação)", diz a Receita.