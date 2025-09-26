Aneel anuncia redução da bandeira tarifária da conta de luz em outubro

Sistema de bandeiras tarifárias serve como sinal para o consumidor sobre o custo real da produção de energia. Fábio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil

As contas de luz terão leve redução nos preços em outubro. Isso porque a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou que vai adotar a bandeira vermelha patamar 1 ao longo do mês.

Em agosto e setembro estava em vigor a tarifa vermelha de patamar 2 — que acrescentava cobrança de R$ 7,87 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

Com a decisão, serão cobrados R$ 4,46 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos em outubro. São R$ 3,41 a menos com relação às faturas de agosto e setembro.

A Aneel argumenta que a decisão é resultado das projeções de "volume de chuva abaixo da média" em outubro, o que não é favorável para a produção de energia nas hidrelétricas. Em razão disso, o governo federal terá de acionar usinas termelétricas, cujo custo operacional é mais caro.

O que são as bandeiras tarifárias?

Criado em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias serve como um sinal para o consumidor sobre o custo real da produção de energia elétrica no momento.

A depender da situação dos reservatórios e do uso de fontes mais caras de geração, como as termelétricas, o valor da conta de luz pode variar.

O modelo permite que o consumidor tenha mais consciência sobre o uso da energia. Com a indicação da bandeira vermelha, por exemplo, é possível ajustar o consumo para evitar um gasto maior.