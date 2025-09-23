Adiada após enchente de 2024, tradicional feira de transporte e logística tem início com expectativa de R$ 1,5 bilhão em negócios

Expectativa da organização é que 22 mil visitantes passem pela feira neste ano. Camila Hermes / Agencia RBS

Focada em negócios, networking e na apresentação das principais novidades do setor de transporte rodoviário de cargas, a TranspoSul, maior feira do segmento na região sul do Brasil, teve início nesta terça-feira (23). O evento ocorre até sexta (26), na sede da Fiergs, na zona norte de Porto Alegre (veja o serviço abaixo).

Esta é a 24ª edição da TranspoSul. Em 2024, a feira precisou ser adiada em razão das enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul entre abril e maio do ano passado.

— A feira ressurge após uma tragédia climática muito impactante ao Estado. Os estragos ainda afetam a nossa logística, ainda acabam gerando um pouco mais de custo no transporte, por alguns desvios que ainda precisam ser feitos, mas acreditamos que as coisas estão se resolvendo e confiamos que sairemos fortalecidos — afirma Delmar Albarello, presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Carga e Logística no Rio Grande do Sul (Setcergs), que organiza o evento.

A solenidade que marcou a abertura oficial da feira teve início às 14h. Entre os presentes, estavam o governador Eduardo Leite, o secretário estadual de Logística e Transportes, Juvir Costella, e o secretário estadual de Comunicação, Caio Tomazzeli, além de outras autoridades.

— A capacidade logística é estratégica e fundamental para o desenvolvimento econômico do Estado, e estamos permanentemente abertos para continuar dialogando e construindo soluções para o setor — disse Leite.

O governador Eduardo Leite discursou na cerimônia de abertura do evento. Camila Hermes / Agencia RBS

R$ 1,5 bilhão em negócios

Na edição deste ano, há cerca de 150 expositores, entre montadoras e fabricantes de equipamentos para transporte rodoviário de cargas, fornecedores da cadeia logística e startups que atuam no setor. A área de exposição foi ampliada, abrigando um total de 40 mil metros quadrados.

Os organizadores esperam receber pelo menos 22 mil visitantes durante os quatro dias de evento. A expectativa é que a feira gere até R$ 1,5 bilhão em negócios.

— A estrutura montada este ano só foi possível pela força e resiliência do nosso setor. Depois das dificuldades que tivemos ano passado, nossa expectativa é de, mesmo assim, conseguirmos melhorar os números obtidos na edição de 2023 — complementa Delmar Albarello.

Delmar Albarello é presidente do Setcergs, organizador da feira. Camila Hermes / Agencia RBS

Além da área de exposição e negócios, a TranspoSul também proporciona espaços de estudo e qualificação profissional aos visitantes. Ao longo do evento, serão realizadas mais de 100 horas de debates, com pelo menos 70 palestrantes.

Sustentabilidade e tecnologia são destaques

A feira deste ano foi organizada ao redor de quatro principais pilares: gestão estratégica, inteligência artificial, vendas e ESG. Conforme os organizadores, esses fatores refletem os vetores que definem o presente e o futuro do transporte rodoviário de cargas.

Uma das empresas que apresenta no evento uma iniciativa relacionada à sustentabilidade é a FM Pneus, com sede em Maravilha, Santa Catarina, e outras nove unidades espalhadas pelo Brasil. Na TranspoSul, a companhia expõe pneus recapados, reaproveitados após o desgaste de sua vida útil inicial.

— Funcionamos como uma recicladora de pneus. Após todo o uso regular, nós revestimos este pneu para ser aproveitado novamente. O pneu revestido tem a capacidade de rodar por um período no mínimo igual ao de sua vida útil original, custa cerca de 30% menos e ainda impede o descarte do material, aproveitando os princípios da economia circular e evitando a geração de resíduos — destaca Fábio Thies, gerente da unidade de Gravataí da empresa.

Pneus reformados estão em exposição na feira. Camila Hermes / Agencia RBS

Outra empresa que apresenta uma solução mais sustentável para o setor na feira é a Rodoil, fundada em 2006 em Caxias do Sul. A companhia trouxe à exposição o "diesel duramais+", combustível que reduz em até 50% as emissões de poluentes.

— O diesel, novidade deste ano, segue a linha da gasolina que lançamos já há alguns anos com essa mesma tecnologia. Além do impacto positivo para o planeta, com a redução de poluentes no seu uso, o combustível também gera em média 10% a mais de eficiência para o veículo — ressalta Lucir Giacomello, gerente nacional de vendas da Rodoil.

Inovações tecnológicas também estão em exibição na TranspoSul. A Omnilink, empresa fundada em São Paulo e que oferece um conjunto de produtos para rastreamento, gestão de frotas, isca de cargas, gerenciamento de risco e telemetria avançada, trouxe à feira a Omnisafe, solução que combina câmeras embarcadas com dados gerados por inteligência artificial.

— Há uma câmera virada para o motorista e outra virada para a pista. A câmera virada para o motorista captura e analisa vídeos do condutor e de seu modo de direção, com sensor de fadiga e emissores de sons para avisar o motorista, por exemplo, já que o cansaço é uma das principais causas de acidente nas estradas. Na câmera da pista, há sensores de colisão e detecção de pontos cegos, que também contribuem para evitar acidentes — explica Alexandre Ribeiro, executivo de vendas da empresa.

Câmeras embarcadas detectam eventual fadiga do motorista. Camila Hermes / Agencia RBS

Serviço