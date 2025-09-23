Economia

TranspoSul
Notícia

Adiada após enchente de 2024, tradicional feira de transporte e logística tem início com expectativa de R$ 1,5 bilhão em negócios

Evento ocorre até sexta-feira (26) na Fiergs, na zona norte de Porto Alegre

Mathias Boni

