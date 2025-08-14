Economia

Varejo
Notícia

Vendas no comércio gaúcho crescem 4,2% no ano, mas com perda de ritmo; tarifaço de Trump deve manter desaceleração no setor

Fim de alguns incentivos pós-enchente de 2024 e efeito do juro alto ajudam a explicar acomodação que deve persistir nos próximos meses com reflexos da taxação dos EUA a produtos brasileiros

Anderson Aires

