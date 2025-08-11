Trump anuncia intervenção federal na segurança de Washington D.C e envio da Guarda Nacional: "Restaurar a ordem"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira (11) que vai promover um intervenção na segurança de Washington D.C. e enviar tropas da Guarda Nacional para a capital norte-americana. Ele afirmou que a cidade foi "invadida por gangues violentas".
— Hoje é o Dia da Libertação em Washington, D.C., e vamos retomar nossa capital. Estou mobilizando a Guarda Nacional para ajudar a restaurar a lei e a ordem em Washington — declarou o presidente em uma coletiva de imprensa na Casa Branca.
Os republicanos afirmam que a capital federal, governada pelos democratas, apresenta altos índices de criminalidade e de moradores de rua. As estatísticas oficiais, por outro lado, mostram um declínio nos crimes violentos.
Trump afirmou que a capital norte-americana é um lugar mais perigoso para se viver do que Bagdá, Cidade do Panamá, Brasília, San José, Bogotá, Cidade do México ou Lima.
— Você quer morar em lugares assim? Acho que não. Acho que não — disse ele.
Trump, que perdoou cerca de 1,5 mil pessoas envolvidas na invasão do Capitólio em 2021, acredita que a polícia e os promotores não são duros o suficiente e que a criminalidade em Washington está "totalmente fora de controle".
O anúncio lembra as medidas implementadas na fronteira com o México para combater a imigração ilegal. Trump também ordenou o envio de tropas da Guarda Nacional para Los Angeles para combater manifestantes que denunciavam as batidas policiais.
O presidente republicano também pretende implementar essa política em outras cidades, como Nova York e Chicago.
Washington, D.C., não é um Estado, mas um distrito federal que pertence a Columbia. É governado por uma lei especial e está sob o controle direto do Congresso.