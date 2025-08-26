"Tem sempre uma RBS para o seu negócio”: grupo de comunicação lança campanha para reforço de posicionamento B2B

RBS reafirma sua proposta de valor como parceira para todos que queiram se conectar com o público gaúcho. Divulgação / Grupo RBS Negócios

Com o conceito “Tem sempre uma RBS para o seu negócio”, o Grupo RBS lança, nesta terça-feira (26), um projeto para reforço do posicionamento junto ao mercado e consolidação da marca RBS Negócios, além de atualização de portfólio B2B para oferecer soluções de comunicação ainda mais completas, assertivas e conectadas com os desafios reais dos clientes. Contando com a força de marcas líderes de mercado e explorando as possibilidades do digital, a RBS reafirma sua proposta de valor como parceira para todos que queiram se conectar com o público gaúcho, independentemente do segmento, porte ou desafio de negócio.

Apostando em diferentes formatos, a ampliação do portfólio de produtos valoriza e potencializa o ecossistema de mídia integrada da RBS não só em TV, rádio, jornal e digital, mas também em streaming, influenciadores, conteúdo para marcas e eventos. Todas essas possibilidades de entregas são sustentadas por serviços que incluem projetos customizados, pesquisas e análises de performance, a partir de um olhar atento às transformações no comportamento de consumo e foco em atendimento consultivo.

O projeto conta com uma estratégia de comunicação 360º e reformulação dos canais B2B com o lançamento das redes sociais RBS Negócios em Instagram e LinkedIn. A partir deste canal, a empresa aprofunda o conteúdo para o mercado e conversa diretamente com o público de interesse, divulgando cases, dados, oportunidades comerciais, eventos e campanhas.

— Estamos renovando a forma de dialogar com o mercado, a partir de um projeto robusto de comunicação que busca nos aproximar ainda mais do público B2B. Queremos reforçar que somos verdadeiramente parceiros das empresas que desejam crescer no Rio Grande do Sul, com soluções sob medida e a credibilidade de quem entende, como ninguém, o nosso Estado — destaca Bárbara Fabres, gerente-executiva de Comunicação do Grupo RBS.

Para marcar esse posicionamento, uma campanha de comunicação, criada em parceria com a DZ Estúdio, traz duplas formadas por um comunicador e um executivo de mercado da RBS. Em peças publicitárias que serão exibidas em todos os veículos da RBS, os profissionais representam a força dos principais ativos da empresa: conteúdos e vozes relevantes que se conectam diariamente com todo o Estado e expertise no público gaúcho e nos diferentes segmentos de mercado.