Tarifaço faz crescer 65% o volume exportado via Salgado Filho em julho

Foram enviadas 811 toneladas a partir do aeroporto de Porto Alegre em julho. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, registrou, em julho, o maior volume exportado para um mês desde que a administração foi assumida pela Fraport, em 2018. Segundo a concessionária, foram 811 toneladas enviadas para fora do país via terminal de cargas, alta de 65% em relação à média dos seis meses anteriores.

O gerente de logística do terminal de cargas internacional, Andre Ogg, atribui o movimento à tarifa de 50% aplicada por Donald Trump a produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos. Anunciadas em 9 de julho, as taxas entraram em vigor nesta quarta-feira.

— Desde que a Fraport assumiu as operações, em 2018, esse foi o maior número em termos de mercadorias exportadas para o Exterior. Claro, considerando não só Estados Unidos, mas principalmente para lá — disse Ogg em entrevista ao programa Gaúcha Mais nesta quarta.

Empresa do Ceará usou RS para despachar carga a tempo

Empresas correram para despachar encomendas ao mercado norte-americano antes que o tarifaço entrasse me vigor. Somente na terça-feira (5), 51 toneladas foram enviadas no início da tarde, em voo direto entre Porto Alegre e Miami. A aeronave, um Boeing 767-300 Latam Cargo, levou diferentes tipos de produtos, como couro, calçados, móveis e vestuário.

Com a ligação direta entre a capital gaúcha e Miami, a carga despachada nos últimos dias não foi exclusividade de empresas com base no Rio Grande do Sul.

— Teve um exportador gaúcho, com produção no Ceará, que mandou a carga de avião de lá para o Rio Grande do Sul, em rota doméstica. E de Porto Alegre foi para os Estados Unidos, saindo voo até Miami — explica Angelo Octavio Tonetto Dotto, diretor executivo da Premium International Freight Agency, empresa responsável pelo desembaraço aduaneiro dos produtos que chegaram a solo norte-americano.