Tarifaço de Trump pode ter efeitos de longo prazo no agro gaúcho: "Distancia nossos produtos deste mercado"

RS é responsável por quase 70% da produção de arroz do país. Carlos Macedo / Agencia RBS

O tarifaço imposto pelo governo norte-americano para produtos importados do Brasil, que entrou em vigor na última quarta-feira (6), impacta o agronegócio gaúcho de forma direta e indireta. Da lista de exceções ao tarifaço apresentada pelas autoridades norte-americanas, poucos itens são do segmento agrícola, e dos que foram incluídos, quase nenhum beneficia a produção gaúcha.

Além dos impactos em produtos como tabaco, carne bovina e máquinas agrícolas, há ainda uma preocupação com o efeito que possíveis retaliações possam ter nos insumos importados e utilizados para a produção local.

Segundo o Departamento de Economia e Estatística do Estado do Rio Grande do Sul (DEE/RS), os Estados Unidos foram destino de 6,3% das exportações do agronegócio gaúcho no primeiro trimestre de 2025, atrás de China (20,1%), União Europeia (10,3%) e Vietnã (7,8%).

Como a ação de Donald Trump afeta diversos setores da economia gaúcha, a perda é estimada em de até R$ 1,5 bilhão no PIB estadual. Alguns dos segmentos mais afetados são, justamente, ligados ao agronegócio.

— Os Estados Unidos são um mercado comprador fundamental para o agronegócio gaúcho. O impacto do tarifaço é diferente entre os segmentos, naturalmente os que exportam mais para os norte-americanos serão mais atingidos, mas a medida tem também o efeito de distanciar nossos produtos deste mercado, e depois para retomar esse espaço, fica muito mais difícil — argumenta Renan Hein dos Santos, assessor de relações internacionais da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul).

Setores mais atingidos

Um dos segmentos mais atingidos é a indústria fumageira. Os Estados Unidos respondem por aproximadamente 9% das exportações de tabaco brasileiro, das quais mais de 90% partem do porto de Rio Grande.

Os norte-americanos são o terceiro maior importador do produto, tanto em volume quanto em valor. No acumulado de 2024, segundo o Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco (Sinditabaco), foram 39,8 mil toneladas e US$ 255 milhões em vendas externas para o país.

— Com essa tarifa de 50%, nosso produto fica completamente inviabilizado no mercado norte-americano. Já suspendemos envios para os Estados Unidos após a imposição da nova tarifa, e esse cenário se agravará se a medida não for revertida — afirma o presidente do Sinditabaco, Valmor Thesing.

O tarifaço também gera impactos na comercialização da carne bovina gaúcha. Apesar de os Estados Unidos não estarem entre os maiores compradores dos cortes locais, o mercado corresponde por cerca de 15% do valor exportado. Em dólares, são US$ 39 milhões dos US$ 266 milhões totais exportados de carne.

Além desta perda, a imposição tarifária norte-americana gera outra consequência para este segmento, como afirma Ladislau Boes, presidente do Sindicato da Indústria de Carnes do Estado (Sicadergs):

— Regiões do Brasil que enviam maior quantidade para os Estados Unidos já estão começando a repassar esse excedente para o mercado interno, gerando um aumento de oferta que impacta no consumo do nosso produto vindo aqui do Estado, que em média já tem um preço um pouco maior do que o de outras regiões do país.

Impacto no arroz

Maior produtor nacional de arroz, o Rio Grande do Sul também pode ser afetado pelo tarifaço nesta cultura, que já vem com o preço em baixa nos últimos meses. O Estado é responsável por quase 70% da produção do país.

Uma análise técnica da Associação Brasileira da Indústria do Arroz (Abiarroz) indica que os Estados Unidos responderam por 13% do valor exportado de arroz branco em 2024. De 2021 a 2024, os embarques do grão beneficiado ao país aumentaram mais de 50%.

A preocupação da entidade é em relação à assimetria comercial que envolve o produto de origem agrícola: enquanto os Estados Unidos podem substituir facilmente o arroz brasileiro, a cadeia nacional perde cerca de 10% do volume total beneficiado escoado internacionalmente sem este mercado. A entidade calcula perdas estimadas de até US$ 25 milhões por ano para a indústria arrozeira nacional em razão do tarifaço.

Busca por novos mercados

Enquanto o cenário do tarifaço de 50% sobre os produtos brasileiros se mantém, uma das alternativas para os setores atingidos é buscar novos mercados para os itens. Contudo, além deste ser um processo mais demorado, especialistas e players do agronegócio afirmam que esta substituição, em muitos casos, não será possível.

— Esta busca por novos mercados é um movimento que a maioria dos exportadores normalmente já faz, mas que agora deverá ser acelerada. O problema é que o mercado global está cada vez mais competitivo, com todos os países impactados pelas tarifas buscando novas alternativas, e essas negociações demoram meses, às vezes anos, para ter uma conclusão — destaca Renan Hein dos Santos.

O presidente do Sinditabaco relata que o setor já enfrenta esse desafio na prática. Segundo Valmor Thesing, 40% dos envios programados para os Estados Unidos nos próximos meses foram suspensos.

— Nós já exportamos para mais de cem países, e acredito que uma parte deste excedente nós conseguiremos realocar, mesmo sem que paguem o mesmo preço que os norte-americanos. O problema é que, por exemplo, temos um tipo de tabaco, o burley, que é mais consumido nos Estados Unidos mesmo, e para esse produto será mais difícil encontrar substitutos — reforça.

Outro setor ligado ao agronegócio e afetado pelo tarifaço é o de máquinas agrícolas. O Rio Grande do Sul responde por cerca de 65% da produção nacional, e tem nos Estados Unidos um de seus mais importantes compradores.

— O tarifaço nos atinge em cheio. Foi muito difícil chegarmos até o mercado norte-americano, que é muito competitivo, vários anos de negociação até conquistar e abrir este espaço para os nossos produtos, e agora com essa tarifa que nos inviabiliza, todo esse trabalho de abertura de mercado está sendo comprometido — afirma a vice-presidente do Sindicato da Indústria de Máquinas e Implementos do Estado (Simers), Carolina Rossato.

Insistência em negociações e preocupação com retaliações

Assim como em outros setores da economia, é unanimidade no agronegócio que o governo brasileiro deve continuar insistindo nas negociações com os Estados Unidos para flexibilizar as novas tarifas. Além disso, a ideia de retaliar os norte-americanos com tarifas iguais também é rechaçada.

— A tarifa de 50% inviabiliza nossa competitividade, e como não podemos perder o mercado norte-americano, não há outra alternativa a não ser continuar as negociações. Mas uma possível retaliação, como já foi mencionado, seria ainda pior, pois nós também contamos com itens deles para a nossa produção, então seríamos punidos por duas vezes — reforça Valmor Thesing.

Outro fator de preocupação do setor se refere a uma possível imposição adicional de tarifas por parte dos norte-americanos para quem faz transações comerciais de itens estratégicos com a Rússia. Nos últimos dias, o governo de Donald Trump impôs uma tarifa extra de 25% a produtos indianos, citando a importação de petróleo russo daquele país como uma das razões.