Supermercados Nacional de Pelotas vendidos ao Nicolini podem reabrir só em 2026

Conhecida carinhosamente como "Cinquentão", loja da Marechal Deodoro funcionava desde 1995. Igor Islabão / Grupo RBS

O Grupo Osmar Nicolini vive um impasse para assumir os dois supermercados adquiridos da bandeira Nacional em Pelotas, no sul do Estado. Fechadas desde julho, as lojas dependem de um acordo entre o Carrefour e o Grupo Josapar - proprietário dos imóveis - para que a rede de Bagé assuma as operações.

Conforme Selmo Dias, diretor de relacionamento do Grupo Nicolini, a rede aguarda uma resolução entre o grupo francês e a Real Empreendimentos, empresa que administra os imóveis da empresa pelotense. Sem uma definição, as lojas da Bento Gonçalves e da Marechal Deodoro correm o risco de só reabrirem em 2026.

– Eles [Carrefour e Josapar] estão negociando a rescisão contratual para a entrega desses imóveis. Então, só depois disso, nós vamos entrar para negociar as locações. Pelotas vai demorar, não deve ser para esse ano ainda – afirma Selmo Dias.

Apesar do problema encontrado para assumir as lojas, o Grupo Nicolini garante que não pretende desistir de nenhuma das unidades e que dará prioridade para contratação dos profissionais que atuavam nos supermercados e que foram demitidos pelo Carrefour.

– Vamos dar preferência para contratar os profissionais atuais. Se eles já tiverem sido recolocados no mercado de trabalho, nós vamos ter que procurar outras pessoas – diz.

Problemas para assumir outra loja do Carrefour

Além de Pelotas, a loja adquirida em Santa Cruz do Sul também ainda não tem uma definição concreta. Conforme Dias, a dificuldade está na negociação de dois contratos distintos — um referente ao imóvel e outro ao estacionamento, pertencentes a diferentes proprietários.

No momento, o supermercado segue operando sob bandeira Nacional e aguarda pela transição, que deve acontecer nos próximos meses.

A reportagem tentou contato com o Carrefour, mas não obteve retorno até o fechamento desta reportagem.

Desistência

Das 11 unidades da bandeira Nacional adquiridas inicialmente pelo Grupo Nicolini, apenas a de Dom Pedrito não fará parte da expansão. O motivo foi a falta de acordo com o proprietário do imóvel. Segundo Dias, o dono preferiu destinar o espaço para outro negócio.

– O proprietário do imóvel não tem interesse na locação. Ele vai botar um outro negócio ou alugar para outra empresa. Dom Pedrito já foi, nós não vamos abrir lá, já está decidido – explicou.

Incorporação das lojas

O processo de incorporação das antigas lojas Nacional pelo Grupo Nicolini começou em 22 de julho, com a abertura da unidade de Bagé. Desde então, Rosário do Sul, Camaquã, Santa Rosa e São Borja já passaram pela primeira transformação.

Com acordo de locação já assinado, Alegrete e Santa Maria passarão pela transição até o final de setembro.

Os supermercados são assumidos no final de semana, passam por pequenas adequações e reabrem às terças-feiras com novas características, sobretudo no layout. Em seguida, o Nicolini estima um prazo entre 45 e 60 dias para uma reinauguração com a nova bandeira.

Cronograma de incorporação

Bagé – Assumida em 22 de julho

Rosário do Sul – Assumida em 29 de julho

Camaquã – Assumida em 5 de agosto

Santa Rosa – Assumida em 12 de agosto

São Borja – Assumida em 19 de agosto

Alegrete – Prevista para ser assumida em 9 de setembro

Santa Maria – Prevista para ser assumida em 23 ou 30 de setembro

Santa Cruz do Sul – Sem data definida para ser assumida

Pelotas – Sem data definida para ser assumida

Grupo Nicolini

Fundada em 1979 em Garibaldi, a rede iniciou suas atividades com uma pequena loja em Bagé. A expansão ganhou ritmo a partir de 2011, quando a marca chegou a Pelotas. Em 2023, a fusão de operações deu origem ao Grupo Osmar Nicolini Comércio e Distribuição S.A., elevando o número de lojas de dez para 17.