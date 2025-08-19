Economia

Revisão de benefícios
Notícia

STF rejeita recurso que poderia gerar impacto de R$ 131,3 bilhões ao INSS

Corte alcançou maioria para manter a aplicação do fator previdenciário sobre aposentadorias concedidas pelas regras de transição da reforma da Previdência de 1998

Zero Hora

Enviar email

Agência Brasil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS