SM de Negócios: UFN amplia opções de graduação e anuncia três novos cursos para 2026

As três novas graduações estarão disponíveis no Vestibular de Verão 2026 da UFN. UFN / Divulgação

A Universidade Franciscana (UFN) vai expandir sua oferta acadêmica a partir de 2026 com três novos bacharelados: Comunicação Digital, Inteligência Artificial e Ciência de Dados e Teologia. A iniciativa acompanha tendências do mercado e da sociedade contemporânea.

O curso de Comunicação Digital será noturno e terá duração de oito semestres. A graduação busca preparar profissionais aptos a compreender e atuar nas transformações do universo digital, com ênfase na comunicação multiplataforma e no desenvolvimento de soluções inovadoras para um mercado em constante mudança.

Na área tecnológica, o bacharelado em Inteligência Artificial e Ciência de Dados também será oferecido no turno da noite, com oito semestres de duração. O curso vai aliar teoria e prática, envolvendo os estudantes em projetos reais que aplicam IA em diferentes contextos, públicos e privados. A formação é voltada para profissionais capazes de lidar com os desafios de um campo em rápida evolução, tanto em ambientes acadêmicos quanto no setor produtivo.

Já o curso de Teologia, que funcionará no período da manhã, terá igualmente oito semestres. A proposta é formar bacharéis, presbíteros e agentes pastorais com base sólida em conhecimentos bíblicos, teológicos e pastorais, capacitando-os para a pesquisa, a evangelização e o diálogo entre fé e cultura na Igreja Católica.

As três novas graduações estarão disponíveis no Vestibular de Verão 2026 da UFN. As inscrições ocorrerão entre 12 de setembro e 10 de novembro, e a prova presencial está marcada para 24 de novembro.

Confira a entrevista completa sobre o assunto: