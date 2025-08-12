SM de Negócios: primeira loja Florybal em Santa Maria aposta em novas receitas para o inverno

Entre os destaques do cardápio sazonal está o fondue de chocolate e o chocolate quente. Arquivo pessoal / Divulgação

Com sede no Royal Plaza Shopping, esta é a primeira unidade da rede Florybal em Santa Maria. A vinda para a cidade também marca a estreia da família Machado, no setor do empreendedorismo. A novidade conquistou o público local com um portfólio diversificado que inclui mais de 400 tipos de chocolates — entre eles opções sem glúten, sem lactose e versões à base de soja.

Com a chegada do inverno, a loja tem se destacado não apenas pela variedade de produtos, mas também por apostar em versões quentes do doce. Entre os destaques do cardápio sazonal está o fondue de chocolate, líder de vendas durante os meses mais frios, e o chocolate quente cremoso, uma receita exclusiva, com toque familiar, que vem ganhando cada vez mais admiradores.

Segundo os proprietários Wagner Feck Machado, 42 anos, e João Victor Ferreira Machado, 19, pai e filho, o consumo do chocolate não diminui no frio — ao contrário, ganha novas formas e sabores. Eles também notaram um aumento na procura por chocolates mais intensos, como os de 70% cacau e meio amargo, reflexo de um público cada vez mais exigente e atento aos benefícios do produto quando consumido com moderação.

