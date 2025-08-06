Economia

Região Central
Notícia

SM de Negócios: morango do amor vira "segunda páscoa" para confeiteiras

Tendência que ganhou as redes sociais e a mesa dos brasileiros se mostra como uma boa oportunidade de renda para quem trabalha com doces. 

Tayline Manganeli

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS