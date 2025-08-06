SM de Negócios: morango do amor vira "segunda páscoa" para confeiteiras

Produção de morangos do amor conquistou o paladar dos santa-marienses. Arquivo pessoal

Nos últimos dias, um doce tradicional ganhou um novo status nas redes sociais, vitrines e feiras gastronômicas: o morango do amor. Inspirado na estética e sabor da maçã do amor, mas com o toque da fruta símbolo da paixão, ele se tornou uma verdadeira febre — e, mais do que isso, uma importante fonte de renda para confeiteiras.

Em Santa Maria, a Cakes de Lala começou a produzir o doce a partir do pedido de clientes. Com boa aceitação, decidiu criar novos sabores: além do tradicional brigadeiro branco, ninho, maracujá e pistache entraram para o cardápio.

Para Lauren Corrêa, proprietária da confeitaria, a produção do morango do amor tem funcionado como uma “segunda Páscoa”, oferecendo uma nova janela de vendas intensa fora do calendário tradicional de datas comemorativas.

O doce caiu no gosto dos consumidores não apenas pelo sabor, mas também pelo apelo visual. Bonitos, instagramáveis e fáceis de personalizar.

Confira a entrevista na íntegra: