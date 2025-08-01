Saque-aniversário do FGTS: pagamento para nascidos em agosto começa nesta sexta-feira

A Caixa Econômica Federal inicia nesta sexta-feira (1º) o pagamento do saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para trabalhadores nascidos em agosto. Os aniversariantes de junho e julho que ainda não retiraram o valor também seguem aptos ao resgate, dentro do prazo de 90 dias.
O saque-aniversário é uma alternativa criada para que o cidadão possa acessar anualmente uma parte do saldo do FGTS no mês em que faz aniversário.
Para receber, é preciso aderir à modalidade, quem não faz a opção permanece no sistema padrão, chamado saque-rescisão.
Como funciona
Saque-aniversário x Saque-rescisão
No saque-aniversário, o trabalhador pode sacar um percentual do saldo do FGTS todo ano, no mês do aniversário. Em caso de demissão sem justa causa, recebe apenas a multa rescisória.
Já no saque-rescisão, o valor integral da conta é liberado após a demissão sem justa causa, incluindo a multa.
Quando é possível sacar o FGTS pelo saque-aniversário?
O valor fica disponível sempre no primeiro dia útil do mês de aniversário do trabalhador e pode ser retirado em até 90 dias.
Calendário do saque-aniversário FGTS 2025
- Nascidos em junho: de 2 de junho a 29 de agosto de 2025
- Nascidos em julho: de 1º de julho a 30 de setembro de 2025
- Nascidos em agosto: de 1º de agosto a 31 de outubro de 2025
- Nascidos em setembro: de 1º de setembro a 28 de novembro de 2025
- Nascidos em outubro: de 1º de outubro a 30 de dezembro de 2025
- Nascidos em novembro: de 3 de novembro de 2025 a 30 de janeiro de 2026
- Nascidos em dezembro: de 1º de dezembro de 2025 a 27 de fevereiro de 2026
Como aderir ao saque-aniversário do FGTS
A adesão é feita de forma digital, pelo aplicativo ou site do FGTS. Basta acessar a área do trabalhador, optar pelo saque-aniversário e indicar uma conta bancária para receber o valor.
Quem desejar retornar ao saque-rescisão pode solicitar pelo mesmo canal, mas a alteração só passa a valer após dois anos (25 meses) da solicitação, caso não haja operação de antecipação contratada.
Qual é o valor do saque-aniversário?
O valor liberado anualmente varia conforme o saldo total das contas do FGTS do trabalhador. Uma alíquota de 5% a 50% é aplicada sobre a soma dos saldos, com acréscimo de uma parcela adicional conforme a faixa:
- Até R$ 500: 50% do saldo, sem adicional
- De R$ 500,01 a R$ 1.000: 40% + R$ 50
- De R$ 1.000,01 a R$ 5.000: 30% + R$ 150
- De R$ 5.000,01 a R$ 10.000: 20% + R$ 650
- De R$ 10.000,01 a R$ 15.000: 15% + R$ 1.150
- De R$ 15.000,01 a R$ 20.000: 10% + R$ 1.900
- Acima de R$ 20.000: 5% + R$ 2.900
Atenção aos prazos
Quem perder o prazo de saque do seu mês de aniversário só poderá acessar o valor no próximo ano, caso permaneça na modalidade.
Os trabalhadores devem ficar atentos ao calendário divulgado pela Caixa para não perder o direito ao resgate.
Crescem as buscas pelo saque-aniversário em agosto
Segundo o Google Trends, houve aumento nas pesquisas pelo saque aniversário em 1 de agosto de 2025, com o termo "saque aniversário".
Do final do mês de julho até o momento, é possível acompanhar a quantidade de buscas feitas pelos usuários. Veja abaixo: