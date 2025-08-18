Economia

CPF na nota
Notícia

Saiba qual a chance de receber o prêmio de R$ 50 mil do Nota Fiscal Gaúcha

Programa da Secretaria da Fazenda possui três modalidades para contemplar cidadãos que ajudam a fiscalizar e combater a evasão fiscal

Beatriz Coan

