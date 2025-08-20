Saiba como se cadastrar no programa Nota Fiscal Gaúcha

Sefaz recomenda que, ao utilizar o celular, o cadastro seja feito diretamente no aplicativo do NFG. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Sorteios diários, mensais e devolução de impostos. Esses são alguns dos benefícios que o programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG), da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul (Sefaz) traz ao cidadão. Para participar, é preciso fazer um cadastro no aplicativo ou site do NFG.

O objetivo do programa é incentivar o cidadão a ajudar no combate à evasão fiscal. Ao pedir pela nota fiscal de uma compra e para que incluam o número do CPF no documento, o usuário está garantindo que o lojista declare a venda e aumentando sua chance de ser premiado no NFG.

Atualmente, existem três modalidades que recompensam o cidadão diretamente. O Receita Certa, que devolve parte do valor arrecadado em impostos, o Receita da Sorte, que faz sorteios diários de prêmios de R$ 50 e R$ 500, e o sorteio mensal, que tem como prêmio principal o valor de R$ 50 mil.

Como se cadastrar

Para se cadastrar é preciso informar o número do CPF e a data de nascimento. Em seguida, o sistema pede para identificar o nome da mãe, a fim de garantir a identidade do cidadão. O passo seguinte é o preenchimento do formulário geral do cadastro, onde devem ser indicados o endereço residencial, telefone e e-mails de contato e uma senha de acesso.

Nesta mesma página, aparecem os campos onde o usuário deve indicar se quer participar ou não dos sorteios e do Receita Certa. Em outro campo aparece a opção de indicar um time filiado à Federação Gaúcha de Futebol para ter a chance de ganhar mais bilhetes para o sorteio mensal.

Para se cadastrar no programa é preciso informar o endereço residencial. Reprodução / Sefaz RS

Por fim, o cidadão pode selecionar até cinco entidades da sua região que serão beneficiadas com recursos do programa. O NFG pede para indicar uma instituição para quatro áreas diferentes — assistência social, educação, saúde e defesa e proteção dos animais — e uma de livre escolha.

A Sefaz orienta que o cadastro seja feito em navegadores de internet em computadores ou notebooks. Já nos celulares e tablets, a recomendação é tentar diretamente pelo aplicativo do NFG, e não pelo navegador.

Se, mesmo assim, tiver alguma dificuldade, há dois caminhos: