Economia

Ainda caro
Notícia

Safra aumenta oferta e faz preço do café baixar pela primeira vez em mais de um ano em Porto Alegre

Mesmo com recuo, valor da bebida segue alto no acumulado de 12 meses. Economista diz que é cedo para saber comportamento a longo prazo

Bruna Oliveira

