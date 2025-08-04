RS cria mais de 76 mil empregos formais no primeiro semestre de 2025, mais que o dobro de 2024

RS acelera e dobra criação de empregos no primeiro semestre de 2025. Camila Hermes / Agencia RBS

Entre janeiro e junho deste ano, o Rio Grande do Sul abriu 76,4 mil postos de trabalho com carteira assinada, segundo dados do Novo Caged divulgados nesta segunda-feira (4). O saldo é resultado de 889.135 admissões e 812.767 demissões no período, e representa um crescimento de 103% em relação ao primeiro semestre de 2024, quando foram criadas 37,5 mil vagas formais.

O Estado ficou na quinta colocação nacional em geração de empregos no acumulado do ano, atrás de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. A Região Sul, com 250.968 novas vagas, ficou em segundo lugar entre as regiões do país, atrás apenas do Sudeste, que somou 580.397 empregos formais.

Para o secretário estadual do Trabalho e Desenvolvimento Profissional, Gilmar Sossella, a recuperação econômica do RS passa por ações voltadas à qualificação de trabalhadores, microempreendedores e jovens — o grupo com maior taxa de desemprego.

Desempenho em junho

No mês de junho, o Estado registrou saldo positivo de 2.443 empregos formais. Foram 123.412 contratações e 120.969 desligamentos. O número representa uma recuperação expressiva em relação a junho de 2024, quando o saldo havia sido negativo (-8.630) por conta dos impactos das enchentes.

As cidades com maior geração de empregos formais em junho foram Porto Alegre (534), Vacaria (506), Canoas (465), Gramado (296) e Vera Cruz (296).