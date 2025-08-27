Economia

Caged
RS cria 76 mil postos de trabalho formais nos sete primeiros meses de 2025; crescimento é de 66% em relação ao mesmo período do ano passado

O setor de Serviços lidera o ranking de empregos formais criados por grupamento de atividades no mês, com 694 novas vagas

Zero Hora

