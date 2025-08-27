RS avança em sustentabilidade ambiental e potencial de mercado em ranking de competitividade

A mais recente edição do Ranking de Competitividade dos Estados mostra o Rio Grande do Sul mantendo a quinta colocação entre as unidades da federação. O Estado avançou em potencial de mercado e sustentabilidade ambiental. Além disso, segue liderando em indicadores como inovação e eficiência da máquina pública.

Essa continua sendo a melhor performance geral do Estado, repetindo o quinto lugar registrado nos anos de 2018, 2023 e 2024.

O levantamento é realizado pelo Centro de Liderança Pública (CLP) e foi divulgado nesta quarta-feira (27). Dos 10 pilares apurados no ranking, o Estado registrou ganhos em dois: potencial de mercado (12º), subindo seis posições, e sustentabilidade ambiental, chegando ao 10º lugar do pódio ao avançar um degrau.

Em educação, eficiência da máquina pública, inovação, segurança pública e sustentabilidade social o Estado segue na mesma posição. Em três (infraestrutura, solidez fiscal e capital humano), apresenta queda (veja detalhes abaixo).

O Ranking de Competitividade dos Estados leva em conta 10 pilares considerados fundamentais para a promoção da competitividade e melhoria da gestão pública dos Estados brasileiros.