Retomada do Polo Naval: Petrobras homologa contrato de construção dos navios da classe Handy no Estaleiro Rio Grande 

Construção dos navios da classe Handy devem durar cerca de três anos Renan Mattos / Agencia RBS

A Petrobras homologou, na última terça-feira (19), os contratos para a construção de quatro navios da classe Handy no Estaleiro Rio Grande. O acordo, que marca à retomada do Polo Naval, envolve a Ecovix, operadora do estaleiro, a Transpetro, subsidiária de Transporte e Logística da Petrobras, e o Estaleiro Mac Laren, no Rio de Janeiro.

Os contratos haviam sido assinados em fevereiro pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em cerimônia realizada em Rio Grande. O investimento total é de US$ 278 milhões, o equivalente a US$ 69,5 milhões por navio.

Construção de navios devem ampliar postos de trabalho

Atualmente, o Estaleiro Rio Grande opera com cerca de 200 trabalhadores. Com o novo projeto, a expectativa da Ecovix é ampliar esse número em 500%, alcançando 1,5 mil postos de trabalho diretos até o início de 2026. A prefeita de Rio Grande, Darlene Pereira, comemorou a homologação como marco da consolidação do Polo Naval.

— Acabamos de receber essa excelente notícia, que é mais um passo para a efetivação do Polo Naval aqui no município. A partir da assinatura da eficácia dos contratos, será feita a liberação dos recursos necessários para as contratações e para o início da construção dos navios — destaca Pereira.

Segundo a Ecovix, o Estaleiro já passa por adaptações em seu parque fabril para receber as novas demandas. A previsão é que as primeiras contratações ocorram em dezembro e que a construção dos navios tenha início ainda neste semestre.

Sobre os navios