Restaurante em prédio histórico na serra gaúcha investe R$ 1 milhão para ampliar operação e instalar "Ferrari das parrillas"

Fachada do casarão de 1955 onde o Capullo está instalado. Capullo / Divulgação

Inaugurado há três anos, o restaurante Capullo investiu R$ 1 milhão para ampliar sua operação, que fica em uma das casas mais antigas de Canela, na serra gaúcha. O aporte também contempla a compra de móveis e novos equipamentos, como a parrilla Largrill, chamada por assadores de carne de "Ferrari das parrillas".

Com 200 metros quadrados, a ampliação ocorreu em uma área anexa ao restaurante, se somando aos 460 metros quadrados da área da casa. Com o novo espaço, que é dedicado a eventos, a operação ganhou cem novos lugares para clientes, além dos 210 que já tinha.

A casa onde fica o Capullo foi erguida em 1955, 11 anos depois da fundação de Canela, em 1944. Desde então, o imóvel já abrigou ferragem, oficina de conserto de máquina de lavar, fliperama e até uma pequena igreja.

— Seria mais fácil construir do zero do que reformar. É um trabalho muito artesanal, feito com muito carinho — diz o dono estabelecimento Felipe Tomasi.

O empresário tem como sócios a chef Roberta Rech e o especialista em carnes Fernando Schimanoski.

— Um negocio começa pelo local, não só pela localização. Um prédio como esse, que já vem com história, nos agrada muito. Chamavam a gente de "loucos" por investir em uma casa velha — completa Tomasi.

Investimento

Em 2021, para abrigar o restaurante, o casarão foi restaurado ao longo de 11 meses. Na época, os sócios investiram R$ 1,5 milhão na reforma. Já a ampliação, feita neste ano, durou cinco meses para ficar pronta. O novo espaço será inaugurado no dia 17 de agosto, aniversário de três anos do Capullo.

A nova área é protegida por um toldo translúcido e tem mobiliário assinado pelo designer Aristeu Pires, que tem ateliê em Canela.

Entre os equipamentos adquiridos, está a parrilla Largrill, de R$ 200 mil; três pit smokers (churrasqueiras especializadas em defumação), de R$ 50 mil cada; e termômetros de defumação importados dos Estados Unidos, capazes de monitorar a temperatura de até quatro carnes simultaneamente.

Além das proteínas, o Capullo é conhecido por seus drinques autorais. No cardápio de comidas, há entradas, pratos principais e sobremesas.

Veja alguns destaques do menu:

Com 15 funcionários, o Capullo fica localizado na Rua Prefeito João Alfredo, 80, no centro de Canela.