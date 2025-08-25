Economia

Retomada de negócios
Notícia

Reabertura do mercado chileno pode mexer com o preço dos ovos; entenda

Expectativa é de que o Rio Grande do Sul reverta perdas provocadas pela interrupção dos envios após caso de gripe aviária no Estado, que foi o maior exportador do produto no país em 2024

Bruna Oliveira

