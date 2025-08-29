Quais são as 10 redes de supermercados que mais vendem no Brasil; veja quanto faturam

RS aparece em 12º lugar no ranking. Adobe Stock / Divulgação

O Grupo Carrefour é o líder no varejo alimentar brasileiro em 2024, com faturamento de R$ 120,6 bilhões, segundo o ranking da Associação Brasileira de Supermercados (Abras). O desempenho representa crescimento de 4,4% em relação ao ano anterior.

Apesar da primeira colocação, quem mais avançou em faturamento foi o Assaí Atacadista, que ampliou as vendas em R$ 7,8 bilhões e consolidou o segundo lugar nacional. O primeiro representante do Rio Grande do Sul a aparecer é a Companhia Zaffari, na 12ª posição (veja a lista completa abaixo).

No quesito expansão de lojas, os destaques foram o Grupo Pão de Açúcar e os Supermercados BH, ambos com 31 novas unidades abertas ao longo de 2024.

O levantamento mostra que o setor supermercadista reúne 424,1 mil lojas em todo o país, atende 30 milhões de consumidores diariamente e responde por 9,12% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro.

Presença no Rio Grande do Sul

Embora não figure entre as dez primeiras posições, o Rio Grande do Sul aparece no 12º lugar com o Zaffari, que registrou faturamento de R$ 8,4 bilhões em 2024.

Outras gaúchas também se destacam no ranking: a Comercial Zaffari, em 20º lugar, com R$ 5,7 bilhões, e a UnidaSul, na 34ª colocação, com R$ 2,9 bilhões. No total, nove empresas gaúchas estão listadas entre as 100 maiores redes do país.

As 10 maiores redes de supermercados do país

O Ranking Abras 2025 avaliou 1.017 empresas do setor e apontou as dez maiores do país em faturamento:

Grupo Carrefour (SP): R$ 120,6 bilhões Assaí Atacadista (SP): R$ 80,6 bilhões Grupo Mateus (MA): R$ 36,4 bilhões Supermercados BH (MG): R$ 21,3 bilhões Grupo Pão de Açúcar (SP): R$ 20 bilhões Grupo Muffato (PR): R$ 17,4 bilhões Grupo Pereira (SP): R$ 15,3 bilhões Mart Minas (MG): R$ 11,4 bilhões Cencosud Brasil (SP): R$ 11,2 bilhões Koch Hipermercados (SC): R$ 10,3 bilhões

