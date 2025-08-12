Economia

Custo de vida
Puxada por passagens aéreas e energia elétrica, Grande Porto Alegre tem a segunda maior inflação do país em julho 

Região Metropolitana registrou alta de 0,41%. Sete dos nove grandes grupos pesquisados pelo IBGE apresentaram elevação no mês

Anderson Aires

