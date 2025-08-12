Puxada por passagens aéreas e energia elétrica, Grande Porto Alegre tem a segunda maior inflação do país em julho 

Passagens aéreas tiveram a maior variação (30,92%) e o maior impacto individual (0,16 ponto percentual) sobre o índice. Jefferson Botega / Agencia RBS

Com alta em itens de peso nos grupos de transporte e habitação, a inflação registrou nova elevação na região metropolitana de Porto Alegre. Em julho, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial, subiu 0,41% na Grande Porto Alegre e foi o segundo maior do país.

O indicador está em patamar acima da média nacional (0,26%) e marca aceleração frente a junho, quando ficou em 0,05%. A Região Metropolitana ficou atrás apenas da região de São Paulo (0,46%).

O avanço local foi puxado, principalmente, por preços mais altos em itens como passagens aéreas e energia elétrica. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na manhã desta terça-feira (12).

Sete dos nove grandes grupos pesquisados pelo IBGE apresentaram alta em julho. Os maiores avanços ficam por conta de despesas pessoais (0,97%), transportes (0,83%) e habitação (0,42%).

Transportes e habitação

O destaque do mês ficou dentro do grupo de transportes, com as passagens aéreas apresentando a maior variação (30,92%) e o maior impacto individual — 0,16 ponto percentual (p.p.) — sobre o índice, segundo o IBGE. A elevação nesse produto está bem acima da alta observada no país (19,92%).

Na sequência, em termos de impacto, energia elétrica (1,48%), em habitação, jogos de azar (11,17%), em despesas pessoais, e a gasolina (0,85%), também em transportes, também tiveram peso importante na inflação, com 0,06 p.p. cada.

Deflação

Já na ponta, vestuário (-0,49%) e educação (-0,15%) registraram deflação (queda de preços).

No ano, o IPCA acumula alta de 3,59% na Grande Porto Alegre. Em 12 meses, está em 4,90%.

Alimentos

Grupo com peso importante na composição do IPCA e no orçamento das famílias, o ramo de alimentação e bebidas anotou alta de 0,22% em julho.

Olhando por itens, mamão (25,28%) apresentou a maior variação e o maior impacto (0,03 p.p).

Por outro lado, quedas em produtos como batata-inglesa (-14,35% e -0,04 p.p.) e cebola (-12,55% e -0,03 p.p.) frearam alta maior nesse setor.