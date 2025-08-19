Produtos "fitness" e muito pistache: marcas apresentam novidades para supermercados

Feira teve início nesta terça-feira e segue até quinta. André Ávila / Agencia RBS

Começou nesta terça-feira (19) a 42ª Convenção Gaúcha de Supermercados — Expoagas 2025. O evento ocorre até quinta-feira (21), no Centro de Eventos Fiergs, na zona norte de Porto Alegre. Responsável pela organização, a Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) diz que essa será a maior edição da história da feira, que é usada por fornecedores do setor como vitrine.

Com o tema "Tá na vida, tá no super, tá na Expoagas", os organizadores projetam que a feira vai movimentar R$ 768 milhões em negócios — avanço de 9% ante a edição de 2024. A estimativa é receber 65 mil visitantes ao longo dos três dias de exposição, 2 mil a mais do que no ano passado.

— A feira está mais forte neste ano. Trouxemos todos os Estados brasileiros para este evento para conhecerem a nossa cultura e gastronomia. Após esse evento, as empresas vão sair melhores, pois as suas concorrentes também estarão aqui — afirma o presidente da Agas, Antônio Cesa Longo, que está prestes a deixar o cargo após duas décadas no comando da entidade.

— Já realizamos 22 feiras aqui na minha gestão. De lá pra cá, dobramos o número de expositores, sem aumentar um metro quadrado de área construída do complexo — completa Longo.

Febre do pistache

Nesta edição da Expoagas, há 572 expositores — em 2024, foram 496. A primeira área conta com 30 estandes em uma estrutura de lona construída no estacionamento do centro de eventos. Após passar a área de credenciamento, há um espaço que reúne 12 cooperativas do Sistema Ocergs. É a primeira vez que a entidade participa da feira.

Um segundo local, batizado de "Espaço Summit", conta com mais 40 expositores. Essa área é dedicada a empresas do ramo de "inovação e soluções disruptivas para supermercados", segundo a Agas.

Por fim, após passar por um corredor escuro com painéis de LED — outra novidade do evento — se chega ao pavilhão principal, onde a movimentação foi intensa nesse primeiro dia da feira.

O estante da Doces Boa Vista, de Ivoti, foi um dos primeiros que a reportagem visitou. A indústria está lançando na feira alfajores de mousse de morango, de chocolate e de pistache, sabor que se tornou febre no Brasil recentemente.

— Viemos aqui para atrair novos clientes e reforçar a relação com os que já estão conosco. Na Expoagas podemos apresentar as novidades e a nossa cara, que acaba não chegando para todos os supermercadistas — diz Sandro Konzen, diretor da Doces Boa Vista.

Produtos voltados ao público "fitness" são destaque nesta edição da Expoagas. A DaColônia, de Santo Antônio da Patrulha, conhecida por suas rapaduras, tem se destacado pela linha de produtos voltados a performance em esportes, como corrida e academia. Entre eles, está a pasta de amendoim, usada para repor calorias.

Na Expoagas, a empresa está lançando novas barras de proteínas, incluindo, também, a de pistache.

— O consumo desse tipo de produto tem crescido a cada ano, por isso, passamos a dar mais atenção a ele. No ano passado, lançamos 12 novos produtos, sendo oito da linha fitness, com proteína e zero açúcar — diz o diretor da empresa Wagner Freitas, que estava acompanhado na feira de seu pai, Enio, que é sócio no negócio.

— A barra de proteínas foi um produto lançado aqui na Expoagas no ano passado. Trazer isso para a feira te valoriza no mercado. Hoje, estamos presentes em Santa Catarina, Paraná e Rio de Janeiro, além de exportarmos para mais de 20 países — acrescenta Wagner.

De Goiás, a Italac também marca presença na feira com um produto da linha fitness: o Pro Play é uma bebida láctea com 15 gramas de proteína. Na Expoagas, a Italac está lançando — também — o sabor pistache da bebida.

— É uma boa condição para o dia da pessoa, um lanche pós treino. Esse é um mercado que começamos a observar já faz cinco anos e agora estamos lançando novos produtos — diz a gerente de marketing da empresa, Andréa Alvares.

Gerente de marketing da Italac, Andréa Alvares. Guilherme Gonçalves / Agência RBS

Já a gaúcha Naturovos, com sede em Salvador do Sul, criou a marca Uêvo (brincando com a palavra "ovo" em espanhol) voltada ao mercado fitness. Os produtos são feitos com clara de ovo. Entre eles, estão shakes, creatina e o destaque do estande da empresa na feira: barras de proteínas feitas com tâmara e clara de ovo, sem açúcar adicionado.

— Aqui estamos mostrando os produtos para pessoas que não conseguem nos visitar em nossa sede. Empresários de outros ramos passam por aqui, é a oportunidade que temos de chegar até eles — diz o diretor comercial da marca, Anderson Herbert.

Diretor comercial da Naturovos, Anderson Herbert. Guilherme Gonçalves / Agência RBS

Atacarejos em foco

Os atacarejos estão tomando conta do Rio Grande do Sul. Para atender a essa demanda, empresas que fornecem equipamentos para esses centros de compra também marcam presença na Expoagas. Uma delas é a JJ Equipamentos, de Santa Catarina.

Entre os produtos que a indústria vende estão balcões refrigerados, caixa eletrônicos e vitrines. Um dos itens de maior sucesso na feira é a "banca nebulizador", usada por atacarejos para conservar folhagens no setor de hortifruti.

— Os atacarejos cresceram muito. De 10 lojas que atendemos, sete são atacarejos. Estamos olhando com muita atenção para eles — diz o gerente comercial da JJ Equipamentos, Giovane Ugolini.

— Participamos de todas as feiras do país, mas a Expoagas é uma das maiores. No primeiro dia da feira já fechamos muitos contratos e deixamos outros engatilhados — acrescenta o executivo.

Refri em novas embalagens

Na área "VIP" da Expoagas, a Coca-Cola Femsa Brasil está lançando uma nova cerveja, a Cerpa Premium. Além disso, também apresenta aos frequentadores as novas embalagens do guaraná Charrua, marca regional que passará a contar com opções em latas 220 ml e garrafas de vidro retornáveis de 290 ml.

Outra novidade é uma parceria entre a Coca-Cola e a marca Star Wars, de filmes de ficção cientifica. A edição limitada será apresentada no estande da Expoagas na quarta-feira (20), com personagens da saga estampados nas embalagens das latas e garrafas da marca.

Guilherme Façanha, diretor comercial da Coca-Cola Femsa Brasil, diz que a presença na feira é estratégica para fortalecer laços com as principais varejistas do Sul:

— Estivemos ao lado dos nossos parceiros enquanto reconstruíamos a nossa operação em Porto Alegre. A Expoagas é um momento importante em que podemos encontrar e estreitar laços com nossos principais parceiros comerciais da região — destaca.

