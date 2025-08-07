Economia

Contra tarifaço

Plano de contingência foi apresentado a Lula e deve sair até terça-feira, diz Alckmin

Medida deve abranger empresas mais afetadas pela taxa de 50% aplicada a exportações brasileiras aos EUA, conforme vice-presidente

Estadão Conteúdo

Flávia Said

Agência Brasil

