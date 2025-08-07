Plano de contingência foi apresentado a Lula e deve sair até terça-feira, diz Alckmin

Vice-presidente disse que proposta foi apresentada ao presidente Lula. Valter Campanato / Agência Brasil/Divulgação

O vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, disse nesta quinta-feira (7), que o plano de contingência para socorrer os setores afetados pelo tarifaço dos Estados Unidos deverá sair até a próxima terça-feira (12).

— Ele (plano) foi apresentado ao presidente Lula, terminou ontem tarde da noite o trabalho. O presidente vai bater o martelo e aí vai ser anunciado. Se não for amanhã, provavelmente na segunda ou terça-feira — disse Alckmin a jornalistas.

Segundo Alckmin, o plano de contingência é para atender as empresas que foram mais afetadas, "que têm uma exportação maior e uma exportação menor para os Estados Unidos".

Ele afirmou, no entanto, que será colocada uma "régua", pois há setores em que 90% da produção vão para o mercado interno, com exportação de no máximo 10%. Em outros setores a parcela destinada para fora do país é maior.

— Tem setores que, do que exporta, mais da metade é para os Estados Unidos. Então foram muito expostos, estão muito expostos — exemplificou.

Alckmin também citou como exemplo o setor de pescado, explicando que, no caso da tilápia, o maior consumo é interno. Já o atum tem a maior parte da produção destinada à exportação.

— Às vezes dentro de um próprio setor, você tem uma diferenciação de quem exporta mais e menos — disse.

Reunião com representante dos EUA e setor calçadista

Ao longo do dia, Alckmin também reuniu-se com a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados). Segundo o vice-presidente e ministro, o setor será bastante afetado pelo tarifaço, com o couro, matéria-prima para os calçados sofrendo um impacto maior.

— É um setor também afetado, que usa muita mão de obra. Mas, mais afetado que o calçado, é o couro. O couro, mais de 40% (da produção) é para exportação — disse.

Em outro momento, Alckmin também esteve com o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, Gabriel Escobar, em encontro fora da agenda.

A reunião foi realizada no prédio do ministério, em Brasília. No entanto, nem a pasta, nem a Embaixada dos EUA detalharam o teor da conversa. A pasta apenas informou que o encontro tratou das relações bilaterais entre o Brasil e os Estados Unidos.

Ao g1, o vice-presidente disse que foram apresentados argumentos sobre a relação comercial do Brasil com os EUA.