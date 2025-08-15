Economia

Grana extra
Notícia

PIS/Pasep 2025: último lote do abono salarial será pago nesta sexta-feira; veja quem pode receber

Trabalhadores nascidos em novembro e dezembro terão valores liberados; benefício pode chegar a R$ 1,5 mil

Zero Hora

