PIS/Pasep 2025: último lote do abono salarial será pago nesta sexta-feira; veja quem pode receber

É possível consultar o abono salarial no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Marcelo Camargo / Agência Brasil

O calendário de repasses do abono salarial PIS/Pasep 2025 chega na última etapa nesta sexta-feira (15). Nesta fase, serão contemplados os trabalhadores que nasceram em novembro e dezembro.

A quantia do benefício pode atingir até um salário mínimo, hoje fixado em R$ 1.518, e ficará disponível para retirada até 29 de dezembro.

De acordo com o Ministério do Trabalho, o ciclo deste ano prevê a liberação de aproximadamente R$ 30,7 bilhões a 25,8 milhões de pessoas. Assim como em 2024, o cronograma é único para trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos, com o pagamento determinado pelo mês de nascimento.

Quem pode receber

O abono é destinado a quem:

Possui inscrição no PIS/Pasep ou no CNIS há, no mínimo, cinco anos;

no PIS/Pasep ou no CNIS há, no mínimo, cinco anos; Trabalhou em 2023 para empregadores que contribuem para os programas;

Recebeu, em média, até dois salários mínimos por mês no período;

por mês no período; Atuou por pelo menos 30 dias , consecutivos ou não, no ano-base;

, consecutivos ou não, no ano-base; Teve seus dados informados corretamente pelo empregador na Rais ou no eSocial.

Não entram no grupo de beneficiários empregados domésticos, trabalhadores rurais ou urbanos contratados por pessoa física e profissionais empregados por pessoa física equiparada a jurídica.

Como consultar

A verificação pode ser feita no aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Basta atualizar o app, fazer login com CPF e senha do gov.br e acessar a aba "Benefícios" para confirmar a habilitação.

Quem atua no setor privado também pode consultar pelo Caixa Trabalhador ou Caixa Tem. Servidores públicos devem buscar as informações junto ao Banco do Brasil, responsável pelo Pasep.

Para dúvidas, o Ministério do Trabalho oferece atendimento pelo telefone 158 e pelo e-mail trabalho.uf@economia.gov.br (trocando "UF" pela sigla do estado), além das unidades das Superintendências Regionais do Trabalho.

Valor proporcional ao tempo de serviço

O cálculo leva em conta os meses de atividade em 2023. O valor do salário mínimo é dividido por 12 e multiplicado pelo número de meses trabalhados.

Dessa forma, quem atuou o ano todo recebe R$ 1.518; para apenas um mês de serviço, o valor é de R$ 126,50.

Como será o pagamento

PIS — pago pela Caixa Econômica Federal:

Crédito automático em conta na Caixa;

Depósito na Poupança Social Digital, movimentada pelo Caixa Tem;

Saque com cartão social e senha;

Atendimento presencial nas agências.

Pasep — pago pelo Banco do Brasil:

Crédito em conta no BB;

Transferência via TED ou PIX;

Saque presencial nas agências.

Calendário