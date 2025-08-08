Petrobras fecha segundo trimestre com lucro de R$ 26,7 bilhões

Resultado é menor que o registrado no trimestre anterior, mas superior ao obtido no mesmo período do ano passado. Divulgação / Petrobras

A Petrobras fechou o segundo trimestre de 2025 com lucro líquido de R$ 26,7 bilhões, com destaque para o aumento da produção de óleo que compensou os impactos da queda de 10% no preço do Brent no trimestre. No mesmo período do ano passado, a empresa havia registrado prejuízo de R$ 2,6 bilhões.

O resultado é 24,3% menor do que o registrado no trimestre imediatamente anterior, segundo informou a companhia à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta quinta-feira (7).

O período foi marcado por aumento de 7,8% na produção de petróleo e gás natural, que chegou a 2,9 milhões de barris por dia, impulsionada, principalmente, pelo navio-plataforma Almirante Tamandaré, o maior que a empresa tem em operação.

A receita de vendas no período caiu 2,6%, para R$ 119,1 bilhões, frente ao segundo trimestre de 2024, e 3,3% em relação ao primeiro trimestre deste ano.

O Ebitda, que mede a capacidade de geração de caixa da companhia, teve alta de 5,1% contra o segundo trimestre do ano passado — um recuo 14,5% em relação ao primeiro trimestre de 2025, para R$ 52,2 bilhões.

A dívida líquida da empresa subiu para US$ 58,5 bilhões, valor 26,8% superior ao segundo trimestre de 2024. Já os investimentos ficaram em US$ 4,4 bilhões, uma alta de 30,6% com relação ao mesmo período do ano passado. O fluxo de caixa livre caiu para R$ 19,2 bi no trimestre, 39,6% menor do que há um ano.