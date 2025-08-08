Economia

Estatal

Petrobras fecha segundo trimestre com lucro de R$ 26,7 bilhões

Resultado é 24,3% menor do que o registrado nos primeiros três meses de 2025; no mesmo período no ano passado, empresa havia obtido  prejuízo de R$ 2,6 bilhões

Estadão Conteúdo

Denise Luna e Gabriela da Cunha

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS