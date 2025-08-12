Economia

Consulta e retirada
Notícia

Perdeu a carteira de trabalho? Governo federal devolverá 39 mil documentos encontrados; veja como recuperar o seu

São itens que foram localizados e entregues por terceiros a unidades regionais do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) ao longo dos últimos meses

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS