Perdeu a carteira de trabalho? Governo federal devolverá 39 mil documentos encontrados; veja como recuperar o seu

Carteira de trabalho física deixou de ser emitida para a maior parte dos brasileiros em 2019. CESARVR / stock.adobe.com

Cerca de 39 mil carteiras de trabalho físicas que foram perdidas ou roubadas estão disponíveis para devolução por parte do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). São documentações que foram encontradas por terceiros e entregues às unidades regionais do órgão federal ao longo dos últimos meses.

O trabalhador que teve a carteira de trabalho extraviada pode consultar se ela foi encontrada e se está disponível para devolução por meio do sistema CTPS Recuperadas. Para acessar o canal, é necessário ter a conta gov.br.

Caso a carteira tenha sido localizada, o cidadão deve agendar atendimento pelo Sistema de Atendimento Agendado (SAA). Depois, comparecer a uma unidade do Ministério do Trabalho e Emprego, com um documento de identificação civil, como carteira de identidade ou de motorista, para fazer a retirada.

Desde 2019, a versão digital da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) substituiu o modelo físico na maior parte das contratações. As informações são registradas eletronicamente pelo empregador por meio do eSocial e ficam armazenadas em um banco de dados.

Contudo, o documento físico ainda é importante para trabalhadores que têm registros no papel, porque é uma das principais formas para comprovação de vínculos empregatícios em processos envolvendo direitos previdenciários junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou em outras situações.

Como recuperar a carteira de trabalho física perdida

Pessoas que tiveram a carteira de trabalho física perdida ou furtada podem verificar se o documento foi encontrado e entregue ao Ministério do Trabalho. Para isso, é preciso seguir o seguinte passo a passo:

Acesse o sistema CTPS Recuperadas e entre com o seu cadastro gov.br;

Preencha os dados solicitados, verifique se a sua carteira de trabalho física foi recuperada e se está disponível para retirada;

Agende um atendimento na unidade do Ministério do Trabalho e Emprego mais próxima pelo Sistema de Atendimento Agendado (SAA) ;

Vá até o local agendado para fazer a retirada. Não esqueça de levar um documento de identificação.