Economia

Apoio
Notícia

O que vai prever o "plano de contingência" do governo federal para ajudar exportadores atingidos pelo tarifaço de Trump

Medidas devem ser viabilizadas por medida provisória. Segundo ministro da Fazenda, pequenos produtores serão prioridade

Mathias Boni

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS