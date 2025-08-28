Economia

Banco Central
Notícia

Novas regras do Pix vão facilitar devolução de valores em casos de golpe

De acordo com o BC, o autoatendimento do Mecanismo Especial de Devolução (MED) dará mais agilidade e velocidade ao processo de contestação de transações fraudulentas

Agência Brasil

