Nota Fiscal Gaúcha terá semana de sorteios especiais de Dia dos Pais

Prêmios podem ser consultados no aplicativo da Nota Fiscal Gaúcha. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O programa Nota Fiscal Gaúcha, do governo do Rio Grande do Sul, realiza a partir desta segunda-feira (4), uma semana especial de sorteios da Receita da Sorte, modalidade instantânea da iniciativa, em comemoração ao Dia dos Pais. A ação segue até o dia 10 de agosto.

Ainda segundo o governo, serão sorteados R$ 185,5 mil ao longo dos sete dias. No total, ao longo do mês, a expectativa é de que R$ 797,5 mil sejam distribuídos aos vencedores até o dia 31 de agosto.

Receita da Sorte em agosto

Com premiações diárias:

1 prêmio de R$ 1 mil (somente entre os dias 4 e 10)

1 prêmio de R$ 500

500 prêmios de R$ 50

Como participar?

Para concorrer no Receita da Sorte, é preciso ter o aplicativo do Nota Fiscal Gaúcha instalado e ter feito login com os dados pessoais. Após isso, é necessário fazer uma compra e colocar o CPF na nota.

A nota irá ser disponibilizada no aplicativo, na aba Receita da Sorte. A partir daí, basta clicar sobre ela para concorrer, e o resultado sai na hora.

Resgate

Acesse a aba "Meus prêmios"

O repasse pode ser feito via conta do Banrisul, ou via Pix, desde que a chave seja o CPF.