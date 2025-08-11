CEO da Chilli Beans muda moeda usada em negócios com a China: "A ideia é que o uso do dólar não volte nunca mais"

Caito Maia anunciou em podcast mudanças nas estratégias da Chilli Beans. Chilli Beans / Divulgação

A Chilli Beans, rede brasileira especializada em óculos e acessórios, decidiu adotar o renminbi, moeda oficial da China, para pagar fornecedores chineses, abrindo mão do uso do dólar nas transações.

Segundo o fundador e CEO, Caito Maia, a medida não será provisória. O objetivo é fortalecer a relação comercial com o mercado chinês e garantir condições mais favoráveis.

— De forma alguma é uma estratégia pontual. Queremos continuar mantendo esta prática — afirmou Maia, em entrevista ao podcast De frente com CEO, da revista Exame.

A mudança acontece em meio às tensões comerciais entre Estados Unidos e China, cenário que tem levado empresas ao redor do mundo a reavaliar estratégias e rotas de negociação.

— A ideia é que o uso do dólar não volte nunca mais e que façamos todas as transições diretamente com a China: em termos de moeda, compra, comércio, tudo.

Três décadas de parceria

A relação da Chilli Beans com o mercado chinês começou antes mesmo da consolidação da marca. Maia recorda que foi "apadrinhado" por empresários locais, apresentado a fábricas e que mantém os mesmos fornecedores há 25 anos.

— Nossa parceria com a China não é de hoje. Há 30 anos nós somos 'apadrinhados' pelo mercado chinês: fomos levados para lá, apresentados para as fábricas e temos os mesmos parceiros há 25 anos. É uma relação comercial extremamente ganha-ganha, saudável, ética e bacana com o país. A Chilli Beans está onde está porque a China nos ajudou e acreditou em nós — contou o CEO.

Expansão no continente asiático

Além da China, a empresa mantém operação na Indonésia, onde já soma 10 pontos de venda. O país será um dos focos da próxima fase de crescimento.

— Já estamos na Indonésia, com 10 pontos espalhados pelo país e vamos colocar energia nessa expansão.