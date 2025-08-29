Economia

"Não é o momento" de aplicar a Lei da Reciprocidade contra os EUA, diz presidente da CNI

Na noite de quinta-feira, o presidente Lula autorizou a ação que busca viabilizar a aplicação da lei contra os Estados Unidos

